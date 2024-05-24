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全家「3大夯品第2件10元」限時3天搶！　有霜淇淋、抹茶拿鐵

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時3天3大夯品第2件10元。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

周末小確幸快收！全家即日起於全門市祭出限時3天「3大夯品第2件10元」優惠，包括拿鐵、抹茶拿鐵都有，加碼霜淇淋也可享優惠，且咖啡茶飲不限冰熱、霜淇淋開放口味任選，把握機會衝吃、衝喝一波了。

全家全門市即日起至5月26日祭出限時3天「3大夯品第2件10元」優惠，優惠品項有「Let’s Café特大杯經典拿鐵（冰熱不限）」、「私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵（冰熱不限）」及「Fami!ce霜淇淋（不限口味）」，其中，霜淇淋再加10元多送Pocky香蕉棒1盒。

▲▼全家Fami!ce跨界合作New Balance推出全新「灰潮香草」、「炭焙烏龍」霜淇淋 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家最新霜淇淋有「灰潮香草」、「炭焙烏龍」2口味選擇 。（圖／記者蕭筠攝）

目前Fami!ce霜淇淋最新口味為New Balance聯名「灰潮香草」霜淇淋，選用馬達加斯加天然香草萃取液結合台灣黑金竹炭粉製成，香氣十足，還有全新「炭焙烏龍」新口味，是使用新竹北埔的東方美人茶搭配台灣黑金竹炭粉調製而成，茶褐色的霜淇淋大口咬下帶有熟果香與蜂蜜香，每一口都超滿足，提醒炭焙烏龍霜淇淋只在雙口味店舖販售。

▲▼7-11報稅季咖啡飲品優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11OPENPOINT行動隨時取推出「報稅季 小資聰明喝好咖」優惠一次看。

另，7-11 OPENPOINT行動隨時取即日起至5月31日也推出「報稅季小資聰明喝好咖」指定咖啡飲品優惠，優惠品項有「CITY CAFE風味飲系列指定冰飲4杯188元」、「CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾4杯188元」、「CITY PEARL珍珠奶茶5杯188元」以及「CITY TEA青梅冰茶5杯188元」。

除外，7-11氮氣咖啡限定販售門市也有限定優惠等喝，即日起至5月28日「CITY CAFE氮氣咖啡系列全品項可享同價位加1元多1件」，首推「氮氣玫瑰烏龍果茶」，濃郁茶香搭配酸甜莓果，喝起來清爽療癒，大杯售價77元，還有「西西里風檸檬氮氣冷萃咖啡」，入口就能嚐到檸檬果香，大杯售價99元。

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