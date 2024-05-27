7-11姓名中一字免費喝冠軍美式！拿鐵第2杯10元、哈根達斯買3送3

▲姓名有「冠」、「軍」其中一個字，出示身分證即可免費喝「中杯冠軍美式」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN支援全民抗通膨，5/29起響應「國際漢堡日」、「世界牛奶日」，推出早午晚餐、下午茶上百款組合6折起。此外「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」高端咖啡品牌，6/4前名字有「冠」、「軍」其中一個字，出示身分證即可免費喝「中杯冠軍美式」。6/12-6/16還有哈根達斯迷你杯全品項「買3送3」，冰控一定要囤！

▲7-ELEVEN將於6/12~6/16限時5天，推出哈根達斯迷你杯全品項「買3送3」優惠。（圖／業者提供）

7-11透過早餐、輕食，搭配咖啡、茶飲，提供多款親民價組合深獲消費者喜愛，其中45/55/65/75超值組合最低6折起，還不定期變換新品讓消費者嚐鮮，每年約有千萬人次購買。如今響應5/28「國際漢堡日」，自有鮮食品牌「原賞」推出冷藏三明治、加熱漢堡、加熱貝果等商品，近期更與土司專門店「吐司男」合作新品「黃金蝦排堡」。

▲7-ELEVEN與土司專門店「吐司男」合作新品「黃金蝦排堡」，加20元還有大杯美式、加30元有大杯拿鐵。（圖／業者提供）



5/29-7/9到門市購買指定漢堡、菠蘿系列任一品項，加20元就享CITY CAFE大杯美式、加30元有CITY CAFE大杯拿鐵，讓消費者以銅板價加價，即可享有一餐食一咖啡美味組合。同時段購買涼麵全系列商品，搭配CITY TEA現萃茶優格好多青茶、一顆檸檬青茶，也可享飲品單杯6折優惠。

而高端咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」也推出優惠，其中暢銷的「冠軍咖啡系列」由兩位杯測冠軍與品牌研究團隊共同研發，5/29起冠軍系列全新風味升級，活動期間享「中杯免費升級大杯」優惠。此外6/4前持有效身分證件，讓店員確認姓名有「冠」、「軍」其中一個字，就能「免費喝中杯冠軍美式」1杯，每日每店限量10杯。

▲OPENPOINT行動隨時取」更推出多組數優惠。（圖／業者提供）

而APP「OPENPOINT行動隨時取」更推出多組數優惠，每組最多省超過百元，相當划算。響應6/1「世界牛奶日」，5/29-6/2 推出指定冷藏飲料、烘焙商品任選第二件省10元。

另針對健身族群、上班族快速補充營養與能量需求，活動期間購買統一營養強化高鈣/高鐵牛乳，加博客蒜香黑胡椒雞胸肉，可省10元。5/31-6/2更推出CITY CAFE厚乳拿鐵及大杯熱卡布奇諾，指定同品項「第二杯10元」。超過200間門市限定販售的「果汁BAR」，5/31 則祭出「木瓜牛奶49元」單日優惠，每店限量販售。

▲7-ELEVEN抗通膨，推出上百輕食與飲品組合6折起。（圖／業者提供）

●全家「世界牛奶日」推9款奶系新品

全家便利商店也響應世界牛奶日，攜手鮮乳坊合作，以鮮乳坊莊園級鮮乳入料，5/29起以「Milky Summer全民一起享好乳」為主題，獨家推出9款全新奶系新品，包括烘焙、甜點、湯品及冰品等。

▲全家響應世界牛奶日，與鮮乳坊合作，將莊園級鮮乳入料，推出9款奶系新品。（圖／業者提供）

首推minimore甜點「鮮乳生餐包」，柔軟餐包內含鮮乳內餡奶香四溢，「馬鈴薯玉米濃湯」濃郁順口，使用雲林良品馬鈴薯丁為食材。另有「松露蕈菇白醬烘蛋堡」、「花生牛奶麵包」、「法式杏仁葡萄布里歐捲」、「蜂蜜雙餡雪花蛋糕」、「絲滑奶油餐包」、「波士頓派」等多款甜鹹烘焙商品，皆使用鮮乳坊桂芳牧場單ㄧ乳源。冰品則獨家販售「鮮乳坊最中餅戀乳冰淇淋」。