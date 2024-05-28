快訊／台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉掛急診

▲金門醫院通報衛生局，來自台中的旅行團疑似發生食物中毒，有15人掛急診。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚、柯沛辰／金門報導

來自台中一組61人旅行團赴金門旅遊，不料27日傍晚在某餐廳用餐後，28日凌晨起陸續出現發燒、上吐下瀉等症狀，其中15人更到金門醫院掛急診。院方研判疑似食物中毒，立即通報金門縣衛生局，而縣衛生局也已前往餐廳稽查、採檢環境檢體，全案持續釐清中。

金門縣衛生局指出，該旅行團5月26日到金門旅遊，發生疑似食物中毒事件，經金門醫院28日上午通報後，衛生局立即前往該團曾用餐的4間餐廳稽查採檢，而醫院也同步採檢病患檢體5件，衛生局後續將持續追蹤檢驗結果，以釐清事件原因。

餐廳稽查部分，衛生局到場後也針對冷凍庫溫度未達攝氏零下18度、廚房地面積水、食材未墊高直接置於地面、調膳場所內發現病媒、未有食品作業人員體檢報告等缺失，開立限期改善通知書，逾期仍未改善者，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，得命其歇業，且停業達一定時間廢止相關登記，一年內不得再申請重新登錄。

衛生局長蔡建鑫表示，食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），倘患者僅一人，亦為一件食品中毒案件」。

衛生局說明，衛生稽查人員前往餐廳稽查衛生情況後，已抽驗刀具塗抹棉棒、砧板塗抹棉棒，共有6件環境檢體，將全部寄送到台灣認證實驗室化驗，檢驗結果需1至2週。