婦採買返家自撞護欄！金防部4阿兵哥超暖　協助交管報警

記者林名揚／金門報導

金門今（28日）上午11時許發生一起車禍，50歲石姓女子騎乘機車返家途中，不慎撞擊路旁護欄，倒臥在地。幸運的是，金防部砲兵營4位阿兵哥演習完後剛好經過該處，見狀立即下車照顧傷者並通知救護車及警察，同時協助引導往來車輛，相當暖心。

▲金門一名女子發生自撞車禍，4位阿兵哥見狀後立即救援。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣警察局金湖分局警方說明，石女當時外出採買完後騎乘普通重機車準備回家，由環中路左轉環島北路往瓊林方向行駛，疑似操作不當，於金沙鎮環島北路三段屠宰場路段，擦撞路旁護欄，導致車輛毀損，當場倒地受傷。警消獲報後迅速到場處理並協助送醫，經測試後，並無酒駕情事，目前在金門醫院接受治療，相關肇事責任由警方調查中。

值得一提，有國軍弟兄於事發當時，行經該段時發現機車事故，隨即編組人員維持交通秩序，避免二次車禍發生，俟救護車抵達現場後完成傷情交接，充分展現軍愛民精神。

金湖分局提醒用路人，無論駕駛何種車輛，都應遵守道路交通安全規則，並依道路速限行駛，確保行車安全。開車前應先了解車況及道路狀況，減速慢行、行車中應提高警覺並注意車前狀況，更不應有酒駕情形，才能快樂出門、平安回家。