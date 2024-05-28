上完大夜班！金門BMW男自撞燈桿　車頭卡護欄變形「險衝進水庫」

記者林名揚、吳佩蓁／金門報導

金門水廠一名吳姓員工上完大夜班後，今（28日）清晨8時許駕駛BMW轎車，行經金沙鎮環島北路四段時，疑似精神不濟，先撞到路旁圍欄後再撞上路燈桿，車頭凹陷變形卡進燈桿與護欄中間，零件散落一地，駕駛一度受困車內，幸好警消緊急將人拖出僅受輕傷，詳細肇事原因仍待進一步調查。

▲金門水廠員工上完大夜班後，駕BMW返家疑精神不濟失控撞路燈 。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



金門警察局金湖分局表示，今日清晨約8時許，一名50歲吳男獨自駕駛BMW轎車，沿環島北路由金沙水庫往斗門方向行駛，疑似因大夜班下班後精神不濟，於金沙鎮環島北路四段警光會館路段，行駛至對向車道擦撞路燈桿，造成車輛毀損，警消獲報後迅速到場處理並協助送醫。

警方初步調查，吳男剛上完大夜班，疲勞駕駛才會釀成意外，幸好有路燈擋著沒有衝進湖內，造成更大的傷害，經測試並無酒駕情事，且無明顯外傷，目前在金門醫院治療。

金湖分局提醒用路人，車禍意外屢屢發生，除了酒後駕駛之外，精神不濟就開車上路也可能導致車禍，而這些意外是可以避免的，了解自己的精神狀況，不可精神不佳仍開車上路，才不會導致遺憾發生。另外，切記避免開車上路前服用可能造成嗜睡副作用的藥物，像是止痛藥、肌肉鬆弛劑、抗組織胺...等。而真正的解決之道，還是充足睡眠，睡飽上路才能開心出門，安全回家。