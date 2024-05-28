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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾3萬「青鳥」包圍立院抗議國會改革　北捷紅、藍線3站加開末班車

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院外抗議國會改革人潮。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院院會28日三讀《立院職權行使法修正草案》部分條文，立法院外抗議群眾晚間持續聚集，現場喊破3萬人，表達對藍白立委的不滿。台北捷運公司28日晚間表示，將於淡水信義線、板南線台北車站、台大醫院站、善導寺站最後一班載客列車後約15分鐘，再加發一部加班車載運旅客。

針對立法院外28日晚間進行集會活動，台北捷運公司28日晚間通知，因應晚間立法院外集會活動及散場民眾安全返家，調整營運結束時間，行控中心將視人潮狀況彈性調度列車，本日夜間將於紅、藍線台北車站、台大醫院站、善導寺站最後一班載客列車後約15分鐘，再加發一部加班車載運旅客，敬請旅客配合車站人員引導進出。

反對修法的民團今天再度發起「青鳥行動」包圍立法院，現場喊逾3萬人齊聚，台中、台南、高雄等超過10個縣市也有抗議行動。《ETtoday新聞雲》現場直擊，有不少民眾自製道具進場，例如戴上象徵「黑箱」的頭套、高舉「退回法案實質審查」標語，甚至製作精美的台灣藍鵲小道具，呼籲「青鳥反惡法」。

主辦單位晚間7點45分左右，宣布濟南路、中山南路、青島東路現場人數已經突破2萬人，各縣市晚會人潮也在陸續集結中；晚間8點20分左右，再宣布人潮達3萬人，支持群眾自然外溢至中山南路一帶。

▲▼青鳥行動，立法院外抗議人潮，國會改革法案。（圖／記者湯興漢攝）

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