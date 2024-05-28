國會改革三讀！　傅崐萁喊：藍白將成立「在野黨特偵組」速查弊案

▲國會改革三讀後，傅崐萁接受訪問 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（28）日三讀通過攸關國會改革的《立法院職權行使法》修正案，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，經過四次馬拉松式院會，迎來陽光照進國會，未來藍白將成立「在野黨特偵組」查弊案，務必讓陽光照進台灣，讓專制腐敗政權得到制衡，希望國人持續給予加油。

傅崐萁指出，經過四次馬拉松式院會，迎來陽光照進國會，還權於民，院會第一案《立法院職權行使法修正案》正式立法三讀通過，台灣終於在落後幾十年後，趕上世界民主潮流，國外擁有的聽證、調查權，今天在立法院也正式三讀通過了。

傅崐萁說，有關種種弊案攸關人民納稅錢，未來會一一揪出，民眾黨、國民黨也將成立「在野黨特偵組」查弊，務必讓陽光照進台灣，讓專制腐敗政權得到制衡，希望國人持續給予加油。

「雨過總會天晴」，書記長洪孟楷指出，讓陽光照進國會、讓行政機關更加陽光透明，行政機關的黑箱不再對人民隱匿、不再對國會隱匿、不再對社會隱匿，這是國會改革的初衷，今天國會改革三讀通過，代表台灣有六成八的民眾支持國會改革，未來一定會堅持善用這樣的權力，絕對監督制衡，人民是他們的頭家，無論是行政部門或是立法院都要對人民負責。中華民國可以再次偉大，就是有更進步的修法，一起努力為中華民國加油。

