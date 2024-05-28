監院「無法接受」國會改革三讀　黃國昌：下階段將推「廢除監察院」





▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民眾黨團總召黃國昌於議場外召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院28日下午通過《立院職權行使法修正草案》的國會改革法案，包括要擴大國會聽證調查權，使監察院發表3點聲明，認為未能符合《憲法》與大法官歷次解釋畫定框架，程序也未臻完備，已違反權力分立。對此，民眾黨團總召黃國昌說明，監院調查權跟立院國會調查權可並行不悖，現在的監院已不值得人民信賴，下階段民眾黨將推動廢除監察院。

針對監察院聲明指稱，《立院職權行使法修正草案》部分條文未能繫諸於《憲法》與大法官歷次解釋劃定並允許框架，程序也未臻完備，已涉違反權力分立等，黃國昌28日下午於議場前表示，監察權跟立法權行使範圍跟界線，從識字325號、585號、729號，大法官都已經多次作出闡述，監院調查權跟立法院國會調查權，彼此之間是可以並行不悖，這也是民進黨長期在推動國會改革時所提出的主張。

黃國昌提及，2012年立法院召開針對有關國會調查權的公聽會當中，當時民進黨推動國會改革先驅，包括理論大師林濁水、現任監察院秘書長李俊俋在公聽會的發言，非常清楚的呈現，國會調查權跟監察院調查權，即使在《憲法》沒修改情況下，彼此之間是可以並行不悖。

黃國昌指出，更重要的是，監察院作為五權機關之一，已經徹底的喪失人民對其信任，現在整個台灣民間社會對廢除監察院的聲浪非常高，一年花10億維持監察院，結果監察院只敢打蒼蠅、不敢打老虎，重要的彈劾案件，監察院只要是看到黨政關係好的，例如陳宗彥接受業者招待喝花酒、邱太三赤裸裸不法關說司法，監院最後竟然都沒通過彈劾。

「這樣監察院已經不值得人民加以信賴。」黃國昌強調，民眾黨團在下階段的憲政改革、國會改革腳步中會做的事情，就是推動「廢除監察院」，「我們希望到時候長期主張廢除監察院的民進黨，千萬不要再髮夾彎了！」國會改革只是推動改革第一步，接下來憲政改革、國會改革正常化的工程中，「廢除監察院」是非常重要的事情，民眾黨接下來會全力予以推動。