「黃國昌辛苦了！」柯文哲發聲力挺：你沒有變　堅持國會改革卻被抹黑

▲民眾黨主席柯文哲喊話黨團總召黃國昌辛苦了。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

歷經4次院會審查，藍白國會改革提案的《立院職權行使法修正草案》於28日下午三讀，然而在審查過程中，民進黨在議場內劍拔弩張、立法院外則有民眾不斷衝著民眾黨團總召黃國昌抗議。民眾黨主席柯文哲28日發聲喊話，「黃國昌，你辛苦了。」並認為黃國昌並沒有改變，只是堅持自己的政治理念，卻遭受很多抹黑。

民眾黨28日晚間發出柯文哲3分鐘的影片，柯文哲表示，紛擾30年的國會改革，這次因為三黨不過半才有機會通過，「我要跟大家講，台灣還是需要一個強而有力的國會，而不是成為一個執政當局的立法局，甚至只是一個橡皮圖章。」國會當然需要調查聽證權，事實上美國國會法律也有，「疫苗、光電、雞蛋等資料可以封存30年，大家認為這是對的嗎？」

柯文哲提及，有一個強而有力的國會，本來就應當是一個三黨的共識，所以也不要為反對而反對，「過程中我還特別交代黃國昌『如果民進黨的法案我們可以接受，也可以支持』」，結果表決過程中，藍白聯合起來支持民進黨的法案，民進黨卻自己反對，「這不是很好笑嗎？」

柯文哲指出，民眾黨就理性務實科學的討論，希望台灣是一個正常的國家，強而有力的國會可做到分權與制衡，這才是確保國家能長治久安；民進黨抹黑說「沒討論就沒民主」，但所有內容都是民眾黨從總統大選至今一路的主張，且新國會成立後，關於國會改革題目，召開2次司法法制委員會、3次公聽會與政黨協商，「怎會沒討論過？」

柯文哲強調，今天不管是國民黨或民眾黨，對民進黨來講，是一個「競爭者」，而不是敵人，所以不應當用抹黑、抹紅手段，只要反對民進黨就全說是「中共同路人」，把純粹國家體制的討論變中國議題，「我覺得那是不對的。」因為住在台灣、生活在台灣、認同台灣的就是台灣人，「我相信今天我們都是台灣人。」

此外，柯文哲也說，「在這段時間，我要說『黃國昌你辛苦了』。」其實所有今天的法案，黃國昌在十幾年前就提出了，甚至是當年替民進黨寫法案的人，「我認為他還是沒有改變，他只是堅持他的政治理念，他認為國會應該要改革，所以這段時間受到很多這種抹黑。」

柯文哲透露，自己還跟黃國昌說「嘖，立法院外面你知道吼？什麼寫『黃國昌已死』、『尋找黃國昌』，甚至還被人家佈置靈堂，你要不要稍微注意一點？」但黃國昌認為「該做的還是要做」，「所以我要跟大家講，黃國昌，辛苦了！」