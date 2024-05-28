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泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

▲▼迪瓦到山上民宿泡澡時，意外發現整個浴缸裡都是白蟻屍體。（圖／翻攝自Facebook）

▲迪瓦到山上民宿泡澡時，意外發現整個浴缸裡都是白蟻屍體。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國網友迪瓦（Dhiwa Bhochawatt）最近到清邁旅遊時，住進了位於山上的一所民宿，原本計劃在陽台邊欣賞山景，邊好好享受寧靜的泡澡時光。不料，迪瓦抵達後卻發現，陽台上浴缸居然佈滿了白蟻屍體，讓他既震驚又噁心。

據泰媒CH3plus報導，從迪瓦在Facebook秀出的照片可見，這個位於陽台的浴缸上方裝有一個花型電燈，晚上明亮的光源成為了白蟻的聚集地，導致被吸引過來的白蟻最終都落入浴缸裡的水，導致浴缸變成了「亂葬崗」，整個水面全都被白蟻屍體所覆蓋。

迪瓦見狀，趕快將浴缸的水放掉，但浴缸裡還是殘留了大量白蟻屍體，讓他根本沒辦法泡澡，只好打趣道，「我可能要洗一個新型的花瓣澡或是白蟻水療了」，不過迪瓦也能理解這是在雨季自然環境中住宿的常態，並未對民宿有所怪責。

這篇貼文在網上曝光後，瞬間引起了大量網友的關注與討論。有網友解釋，潮濕的環境非常容易吸引白蟻、飛蛾等昆蟲，如果白蟻的數量太多，可能會對房屋結構造成損害，提醒屋主要及時通風和除濕，以防白蟻滋生，或是聘請專業除蟲服務，以確保居家安全。

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