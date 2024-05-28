　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

▲▼獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊 。（圖／翻攝自khaosod）

▲泰國少女陳屍廢水坑。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名19歲女大學生27日被發現墜入水坑，然而待救難人員將其打撈上岸時，已經明顯死亡。女大生的摩托車與粉紅色拖鞋仍遺留在岸邊。少女的阿姨表示，少女因父母離異，平時與祖父母同住，並靠著獎學金勤工儉學，不過在事發前數日，她曾聽到姪女抱怨自己的獎學金被取消。

根據khaosod報導，泰國武里南府27日晚間接獲通報稱，有一輛摩托車停靠在一個廢棄的水坑旁，一旁還有一雙粉紅色拖鞋。警方根據車牌調查，確認車主為一名就讀於大學二年級的19歲女學生。

▲▼獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊 。（圖／翻攝自khaosod）

▲▼獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊 。（圖／翻攝自khaosod）

該水坑原本是一個採石場，因為爆破形成坑洞，而隨著採石場廢棄，坑洞積水成為一個巨大的深水坑。救援隊趕抵現場後，在附近發現鞋子與藥袋，因此穿著潛水衣潛入搜索。而根據藥袋上的資料顯示，少女罹患嚴重憂鬱症。

救援人員花了10分鐘才找到女大生，但是已經明顯沒有生命跡象，因此只能將其打撈上岸。根據警方初步檢查，少女身上並無明顯外傷或是遭到攻擊的痕跡，而死亡時間約在3小時前。

報案的25歲男子表示，他當時在該地釣魚，但是卻發現一輛摩托車停在水坑邊，在看到車上的藥袋和文件，心生疑慮，尤其是看到岸邊的拖鞋後，覺得情況不對勁，隨即報警。

死者的33歲阿姨表示，少女一直與祖父母同住，自7年前父母離異後罹患憂鬱症，長期需要服藥與就醫。而她也表示，少女幾天前曾經向祖父母抱怨因為獎學金被學校取消而感到壓力大，同時提及有輕生念頭。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

ET快訊
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜
「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊！全場讚：心理素質好強
邱議瑩動手第一視角曝！　國民黨：難道這就是民進黨的民主？
快訊／國會改革三讀！官員藐視國會、作偽證有刑責　民眾拒交資料
北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場　屍體皮開肉綻
黃仁勳再訪台北市四平街！笑喊「我回來了」　粉絲讚親民
快訊／青鳥行動台中爆衝突！男不爽被塞文宣打人
「善陽展望協會」詐騙　竹聯幫13人被逮
Jessica台灣私約王心凌！活動結束衝場外寵粉　辦簽名會8

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

遛狗驚見「臍帶胎盤」丟路邊　澳洲民眾散步嚇壞！證實是人類器官

巴紐山崩仍活躍「頻傳爆炸聲」！　數千居民緊急撤離

快訊／日本5機場352航班取消、延誤！雨彈狂炸　羽田最慘

紫菜包飯裡發現疑似刀片！韓17歲男險吞下肚　家長嚇壞驚：不敢想像

熱帶風暴「艾維尼」狂襲菲律賓！擾亂機場海港致7死　正朝日本前進

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場　屍體皮開肉綻

市長迷上美女靈媒「淪人肉提款機」　法裸體天堂成全國笑柄

四兄弟長年性侵8歲親妹　二哥帶頭洩慾！新加坡判關18年鞭刑24下

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

遛狗驚見「臍帶胎盤」丟路邊　澳洲民眾散步嚇壞！證實是人類器官

巴紐山崩仍活躍「頻傳爆炸聲」！　數千居民緊急撤離

快訊／日本5機場352航班取消、延誤！雨彈狂炸　羽田最慘

紫菜包飯裡發現疑似刀片！韓17歲男險吞下肚　家長嚇壞驚：不敢想像

熱帶風暴「艾維尼」狂襲菲律賓！擾亂機場海港致7死　正朝日本前進

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場　屍體皮開肉綻

市長迷上美女靈媒「淪人肉提款機」　法裸體天堂成全國笑柄

四兄弟長年性侵8歲親妹　二哥帶頭洩慾！新加坡判關18年鞭刑24下

龍捲風狂襲美國！連假3天「4州死21人」　慢性病患停電缺氧去世

長榮違反重訊規定遭罰20萬　今揭露完整原因

有房有車！32歲單身女「月領7萬遺產」躺平3年：人生好無聊

藍委也護駕不了！遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

【廣編】中山區松江路精華商圈核心　「松江。阡語」盛大開工動土

獨家／王宥忻杜拜「砸800萬買房」親曝原因　一坪不到60萬！

《非首腦》張玉安南韓工作全喊卡！　「街訪韓人中國文化」踩雷

端午海運開航逾千班運能增1.38倍　金馬小三通訂位率不到5成

【廣編】地主合建案經營典範！洲子洋代表作「珠洲醴」新北宜蘭代銷公會聯合參訪

楊繡惠遭攻擊無奈「我都不缺錢」！　44字曝真實心聲：不要再爭辯

媽指令咬叔叔重要部位　聽話柴下秒作勢嚇壞他！

國際熱門新聞

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

山脊又塞爆！聖母峰攻頂季5死3失蹤

北韓女歌手當眾尿失禁！遭金正恩逼看處決現場

大片雨帶「整條蓋住日本」！多條JR停駛

即／日本5機場352航班取消、延誤！羽田最慘

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

即／北韓宣布「衛星發射失敗」

發現「2300年金戒指」！鑲嵌紅色寶石

尹錫悅「被表態」一個中國　韓媒：外交失禮

即／連續8年　WHA再次拒絕台灣

吃到飽前員工揭店家「3心機」　這時間肉質才新鮮

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

北韓發射衛星「升空2分鐘爆炸」

美槍手釀5傷想擊落直升機　警怒設3億天價保釋金

更多熱門

相關新聞

「艾維尼」狂襲菲律賓致7死　正朝日本前進

「艾維尼」狂襲菲律賓致7死　正朝日本前進

熱帶風暴「艾維尼」（Ewiniar）上周末侵襲菲律賓。當局證實，這場風暴已在當地造成至少7人死亡，而總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也在28日宣布持續進行搜救工作。

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

4兄弟性侵親妹　二哥帶頭洩慾判關18年鞭24下

疑烈日下罰站3小時　11歲學生熱衰竭昏倒

疑烈日下罰站3小時　11歲學生熱衰竭昏倒

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

新航飛機回新加坡了！ 還有41人留曼谷治療

新航飛機回新加坡了！ 還有41人留曼谷治療

關鍵字：

泰國女大學生水坑憂鬱症東南亞要聞少女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面