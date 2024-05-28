獎學金被取消！泰19歲少女陳屍水坑　粉色拖鞋還在岸邊

▲泰國少女陳屍廢水坑。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國一名19歲女大學生27日被發現墜入水坑，然而待救難人員將其打撈上岸時，已經明顯死亡。女大生的摩托車與粉紅色拖鞋仍遺留在岸邊。少女的阿姨表示，少女因父母離異，平時與祖父母同住，並靠著獎學金勤工儉學，不過在事發前數日，她曾聽到姪女抱怨自己的獎學金被取消。

根據khaosod報導，泰國武里南府27日晚間接獲通報稱，有一輛摩托車停靠在一個廢棄的水坑旁，一旁還有一雙粉紅色拖鞋。警方根據車牌調查，確認車主為一名就讀於大學二年級的19歲女學生。

該水坑原本是一個採石場，因為爆破形成坑洞，而隨著採石場廢棄，坑洞積水成為一個巨大的深水坑。救援隊趕抵現場後，在附近發現鞋子與藥袋，因此穿著潛水衣潛入搜索。而根據藥袋上的資料顯示，少女罹患嚴重憂鬱症。

救援人員花了10分鐘才找到女大生，但是已經明顯沒有生命跡象，因此只能將其打撈上岸。根據警方初步檢查，少女身上並無明顯外傷或是遭到攻擊的痕跡，而死亡時間約在3小時前。

報案的25歲男子表示，他當時在該地釣魚，但是卻發現一輛摩托車停在水坑邊，在看到車上的藥袋和文件，心生疑慮，尤其是看到岸邊的拖鞋後，覺得情況不對勁，隨即報警。

死者的33歲阿姨表示，少女一直與祖父母同住，自7年前父母離異後罹患憂鬱症，長期需要服藥與就醫。而她也表示，少女幾天前曾經向祖父母抱怨因為獎學金被學校取消而感到壓力大，同時提及有輕生念頭。

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