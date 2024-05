熱帶風暴「艾維尼」狂襲菲律賓！擾亂機場海港致7死　正朝日本前進

GROUND REPORT: Matinding pinsala ang idinulot ng Tropical Storm #AghonPH (#Ewiniar) sa Mauban, Quezon. Wasak ang mga bangka at may nakaladkad pa raw na barko sa pantalan sa lakas ng hangin ng bagyo.



Malalim na rin ang baha sa maraming lugar at may humihingi na ng rescue.



Video… pic.twitter.com/SkGdmqxetv

記者葉睿涵/編譯

熱帶風暴「艾維尼」(Ewiniar)上周末侵襲菲律賓。當局證實,這場風暴已在當地造成至少7人死亡,而總統小馬可仕(Ferdinand Marcos Jr.)也在28日宣布持續進行搜救工作。

據當地媒體We News報導,「艾維尼」在上周末席捲首都馬尼拉以南省份,為當地帶來強風暴雨,造成機場、海港關閉,電力供應中斷。國家災難機構證實,南部的米薩米斯省(Misamis Oriental Province)有一名14歲女孩不幸被倒下的路樹砸中死亡,另有一名學生受傷。

此外,警察局長卡皮斯特拉諾(Elizabeth Capistrano)向DWPM電台證實,馬尼拉以東的奎松省(Quezon Province)共有6人死亡,其中包括了2名溺水的男子,以及一名被倒下樹木擊中喪命的男子。

即將前往汶萊進行國事訪問的總統小馬可仕指出,這場風暴對該國2.7萬左右的人民造成了影響,並在周末期間打亂了3座機場、9個海港的運作,嚴重擾亂當地交通與人民的日常生活。

Typhoon No. 1 Report – 6:45, 5/28

pic.twitter.com/1zAQOWyDNQ — NERV (@EN_NERV) May 27, 2024

報導稱,「艾維尼」是今年襲擊菲律賓的第一場熱帶風暴。菲律賓每年平均會經歷20次風暴,為當地帶來暴雨、強風,以及致命山體滑坡,對該國造成嚴重損失和傷亡。

如今,「艾維尼」風暴在襲擊菲律賓後,正向日本東海岸移動。其持續風速高達每小時130公里,陣風的時速則可高達160公里。