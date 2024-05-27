26歲男娶53歲大媽！成功生下兒子　村民見愛巢全沉默了

▲男子窮娶53歲妻子。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

年齡相差許多的婚姻，常給人其中一方為錢結婚的想像，但越南河江省一對相差27歲的母子配，卻讓原本反對婚事到底的村民們，收起刻薄的嘴並給予祝福。

據泰媒《新新聞報》（khaosod）報導，新郎阿星從小喪父、母離家，與弟弟由村民合力拉拔長大，個性純樸老實的他，尤其深受村民們喜愛。但阿星5年前離開家鄉到河內打工，最後卻帶了大27歲姬亞回來，引發全村強烈反彈。

阿星在河內當建築工認識同樣來自河江省的48歲姬亞，姬亞像對待家人一樣的溫柔，讓阿星逐漸陷入愛河，「我鼓起勇氣問她願不願意嫁給我，她先猶豫要不要回應，最後同意了」。

阿星透露，姬亞嫁進來時沒有嫁妝，自己也是直到對方同意結婚，才告知自己身世，但兩人婚姻最大的阻礙，是看著他與弟弟長大的村民們。姬亞也說，很多人不相信他們是真愛，「如果你又老又窮，嫁給一個年輕人只會是一場騙局，說他幾年後會為了更年輕的女孩離開我」。

但眾人的冷漠、責難，以及家徒四壁，沒水沒電只有簡陋家具的愛巢，還有近乎貧困的經濟狀況，並沒有阻止兩人戀情，姬亞還以高齡產婦身分替阿星生下一個兒子，兩人的堅韌與扶持，最終軟化了村民，如今阿星有時出門和朋友打工維持家計，姬亞則多半在家相夫教子。

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