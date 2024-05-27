　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

26歲男娶53歲大媽！成功生下兒子　村民見愛巢全沉默了

男子窮娶53歲妻子。（圖／翻攝畫面）

▲男子窮娶53歲妻子。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

年齡相差許多的婚姻，常給人其中一方為錢結婚的想像，但越南河江省一對相差27歲的母子配，卻讓原本反對婚事到底的村民們，收起刻薄的嘴並給予祝福。

據泰媒《新新聞報》（khaosod）報導，新郎阿星從小喪父、母離家，與弟弟由村民合力拉拔長大，個性純樸老實的他，尤其深受村民們喜愛。但阿星5年前離開家鄉到河內打工，最後卻帶了大27歲姬亞回來，引發全村強烈反彈。

阿星在河內當建築工認識同樣來自河江省的48歲姬亞，姬亞像對待家人一樣的溫柔，讓阿星逐漸陷入愛河，「我鼓起勇氣問她願不願意嫁給我，她先猶豫要不要回應，最後同意了」。

阿星透露，姬亞嫁進來時沒有嫁妝，自己也是直到對方同意結婚，才告知自己身世，但兩人婚姻最大的阻礙，是看著他與弟弟長大的村民們。姬亞也說，很多人不相信他們是真愛，「如果你又老又窮，嫁給一個年輕人只會是一場騙局，說他幾年後會為了更年輕的女孩離開我」。

但眾人的冷漠、責難，以及家徒四壁，沒水沒電只有簡陋家具的愛巢，還有近乎貧困的經濟狀況，並沒有阻止兩人戀情，姬亞還以高齡產婦身分替阿星生下一個兒子，兩人的堅韌與扶持，最終軟化了村民，如今阿星有時出門和朋友打工維持家計，姬亞則多半在家相夫教子。

延伸閱讀
奪命配方奶！4歲女童被餵「汽水奶粉」牙爛腦死　失職父母遭重判
和小叔共用廁所「衛生紙用完不補」　人妻抱怨反被尪嗆：妳適合一個人住
約定「贈屋養老」！過戶後房產遭女兒變賣　法院逆轉判決出爐

ET快訊
「3種深海魚」重金屬含量高！醫警告：吃太多恐加速失智
電商董座拉力賽死亡　奪命原因曝光
賀軍翔案大逆轉？　葛斯齊還原現場
顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

26歲男娶53歲大媽！成功生下兒子　村民見愛巢全沉默了

睡前別滴眼藥水！日本藥廠提醒：恐造成眼睛損害

快訊／卡達航空波音客機遇亂流　「12人受傷」降落都柏林

世衛健走　譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

京都旅遊注意！八坂神社「搖鈴規定」改了　外國遊客鬧事片瘋傳

24年首見！法國總統出訪德國　馬克宏展開3天國是訪問

逃出火場後「折返救19歲女」　大馬地毯店一家3人葬身火海

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

聯合國機構估逾670人被埋　巴紐大規模山崩至今尋獲5遺體1條腿

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

露營深夜聽詭異聲響　一照驚見白蟻爬滿帳

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

26歲男娶53歲大媽！成功生下兒子　村民見愛巢全沉默了

睡前別滴眼藥水！日本藥廠提醒：恐造成眼睛損害

快訊／卡達航空波音客機遇亂流　「12人受傷」降落都柏林

世衛健走　譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

京都旅遊注意！八坂神社「搖鈴規定」改了　外國遊客鬧事片瘋傳

24年首見！法國總統出訪德國　馬克宏展開3天國是訪問

逃出火場後「折返救19歲女」　大馬地毯店一家3人葬身火海

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

聯合國機構估逾670人被埋　巴紐大規模山崩至今尋獲5遺體1條腿

高國慶引退賽完美落幕　林威助當神秘嘉賓拍影片祝賀

台南男娃娃機店前「流滿地血」！套房全是血腳印　警方：非性侵案

夏季最強「6款防曬」推薦　讓你曬不黑也曬不老

常淺眠難睡？營養師教吃4大「好睡營養素」　還有睡前NG 3行為快避開

新竹男2樓墜落壓死路人　自稱「清潔冷氣失足」卻被查出2疑點

成功嶺落跑役男找到了！軍方帶回營區：不算逃兵

關山房車拉力賽自撞死亡！　「電商董座」政商關係佳

整頓分行！合庫6月出手裁3家　一銀評估收南科1據點

彰化阿嬤房子「被921震垮」！里長善舉堅持20年　暖哭當地民眾

全國機車錦標賽溪湖站開跑！31歲「小熊」黃俊陽力壓群雄

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

卡達航空客機遇亂流　12人受傷

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

9.6萬標下拿破崙生殖器：尺寸如嬰兒手指

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

婚禮當天被開除　新娘當場崩潰

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

遊客鬧事？京都八坂神社1規定改了

譚德塞稱「支持台灣」但避談入會議題

1家6口吃野生熊肉「感染腦蟲」

狂嗑止痛藥　15歲女高中生暴斃男大生家中

聯合國機構估　巴紐超過670人被埋

逃出火場折返救19歲女　一家3人葬身火海

更多熱門

相關新聞

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！

隨著1年制義務役回歸，部分役男無不想盡辦法躲避「不願役」，卻有網友在IG限動自爆裝病逃兵役，貼文曝光引爆其他網友熱議，還有人問：「這是有辦法抓或舉報的嗎？好扯？」

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

7歲妹喝豆漿突喊「老師來了」像中邪

7歲妹喝豆漿突喊「老師來了」像中邪

遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈

遊戲點數「刷卡擬24H生效」引反彈

新航飛機回新加坡了！ 還有41人留曼谷治療

新航飛機回新加坡了！ 還有41人留曼谷治療

關鍵字：

周刊王母子配姊弟戀東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

電商董座關山拉力賽自撞亡！昨才PO文：飛越終點

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程

3種深海魚重金屬含量高！醫：吃多恐加速失智

她1年砸445萬網購　飄臭味還在上面睡覺

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

桃園案場炸人潮　「滿到會館外棚子」全看傻

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

拉力賽「電商董座」亡　奪命原因曝光

信義區麵館老闆認廚師騷擾妻　持刀砍

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮

未來三周「超強運三生肖」

盤點「自我感覺良好」星座Top 5

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面