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四兄弟長年性侵8歲親妹　二哥帶頭洩慾！新加坡判關18年鞭刑24下

▲兒童,哭泣,性侵,家暴,女童。（圖／CFP）

▲新加坡女童遭到家中4名親兄長性侵4年不敢吭聲。（示意圖，與本文無關／VCG）

記者張寧倢／綜合外電報導

新加坡一宗兄妹性侵案震驚社會，犯罪的是4名親兄弟，他們輪流對家中年僅8歲的妹妹伸出狼爪，且是長期性侵，直到受害人長大到12歲時鼓起勇氣向老師揭穿兄長惡行，案件才因此曝光。帶頭性侵親妹妹的二哥卻是4人之中後一個認罪的，被判關18年和鞭笞24下。

綜合星島日報、聯合早報報導，這起四兄弟輪流性侵親妹妹案件發生在2018至2022年2月，長達大約4年的期間，受害人當時年僅8至12歲。四兄弟當中最先對受害人實施侵犯的是二哥，他坦承自己是因為看上受害人的身材，所以在3名親妹妹中選擇了8歲的大妹下手。

現年22歲的二哥供稱，以前的戀愛經驗不佳，所以他寧可利用受害人滿足性慾，也不願再交女友，他經常在夜晚趁妹妹睡覺時侵犯，如果受害人醒來他會要求她「別動」，讓他繼續犯罪。二哥甚至承認，若非案情曝光，他仍會繼續侵犯妹妹。

然而，年紀最大的大哥得知弟弟的惡行後，不但沒有出手幫助妹妹，反而決定加入犯行，開始在家中不同角落性侵受害人，大哥犯案時年齡為18至22歲，並經常在犯案後警告受害人須對他的犯行三緘其口。

2022年時受害人升上中學一年級，她終於鼓起勇氣將4年來承受的暴行通報給學校老師，校方接著通知社會及家庭發展部並報警。不過，根據心理評估報告結果，受害人已有心理受創的跡象，且難以控制情緒，已由當局轉介輔導單位，正在逐漸好轉中。

四兄弟2022年2月遭到逮捕後，面臨42項指控的大哥近期在5月20日被判處20年有期徒刑、鞭笞24下。最小的2名弟弟先前已在高院認罪，但案件尚未宣判。至於帶頭性侵的二哥則是兄弟之中最後一個認罪的，他21日被判關18年，並與大哥一樣須鞭笞24下。

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