國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

▲立法院場外丟起陳抗氣球。（圖／記者洪巧藍攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案今（28日）正式三讀通過。而聚集在立法院外抗議的民團代表、經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，努力不會白費，接下來會有6大行動進行，包括要求行政院提出覆議、請求民進黨立法院黨團聲請釋憲等，「捍衛民主」。

賴中強在國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案今（28日）正式三讀後，於「青鳥行動」召開記者會回應。他表示，在立法院長韓國瑜的議事槌敲下後，也就是立委傅崐萁集團對於台灣民主體制所發動的突襲，但努力沒有白費，代表所有主辦單位宣布，後續仍有6個行動要回應三讀通過的國會濫權法案。

▲立法院場外丟起陳抗氣球，球上印著「重啟社會對話」、「公民捍衛民主」。（圖／記者洪巧藍攝）

賴中強指出，第一，我們要求行政院提出覆議，把案子退回立法院重新議決；第二，我們要求行政院、民進黨立法院黨團聲請釋憲，根據憲法，立委不可以質詢總統，把國情報告修改為即問即答、變相質詢，這就是違憲。他說，接下來會開啟草根民主對話，戰場不在立法院，會在國民黨立委的選區。

賴中強說，下個階段會在全國各地、國民黨選區，說服委員，讓國民黨立委聽見民意。

另外，在立法院場外的抗議也丟起陳抗氣球，球上印著「重啟社會對話」、「公民捍衛民主」。

▲立法院外聚集抗議民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼青鳥行動濟南路現場。（圖／記者湯興漢攝）