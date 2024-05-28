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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my dead body！

▲民進黨立委王世堅發言，大罵黃國昌寄生獸。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團與民眾黨團共提國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案，今（28日）正式三讀通過，三讀後登記發言時，綠委王世堅痛批，一群人欺騙一個人叫詐騙集團、一個人欺騙一群人叫做大師，黃國昌大師騙完了就四處逃竄，「黃國昌麥造（別跑）！」民眾黨除了黃珊珊都是靈肉分離。王也提到，下午統促黨總裁白狼張安樂也到場，白狼挺白藍，敬告白狼，要是敢傷害民眾，來了就不要走，「over my dead body！」

對於相關條文三讀，王世堅表示，這連著四場大會、奮戰四天，聽到的就是改革、改革，想起一句話：多少罪惡假改革之名。這句話在今天得到驗證，一群人欺騙一個人叫詐騙集團、一個人欺騙一群人叫做大師，黃國昌大師就跟詐騙集團一樣，騙完了就四處逃竄，這次要告訴黃國昌大師，「麥造！黃國昌跑得了和尚跑不了廟！」

王世堅指出，台灣人沒你那麼高的學歷，但要正式告訴黃國昌，至少台灣人腦袋都是真的、沒有假貨。

王世堅也表示，民眾黨主席柯文哲一直跟民眾黨說要行使自由意志、自由投票，但民眾黨除了黃珊珊，都是靈肉分離、靈魂出竅，說一套做一套，下午白狼已經在立法院附近現身意圖挺白藍，白狼挺白藍，敬告白狼，要是敢傷害民眾，來了就不要走，「over my dead body！」

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