反對國會改革　民進黨嘉義市黨部暨議會黨團批藍白侵權

▲國民黨縣市議會黨團支持國會改革，民進黨嘉義市議會黨團回應 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

針對國民黨嘉義縣市議會黨團於上午召開記者會就立法院國會改革法質疑民進黨作為，民進黨嘉義市黨部及議會黨團於由市議員暨黨部主委黃露慧、市議會黨團總召黃大祐及，黃盈智及林煒軒等人下午召開記者會回應，現場高喊「台灣民主路，不走回頭路」，表示無法認同。

▲民進黨嘉義市黨部主委黃露慧對於藍白兩黨提出的國會改革法案，直呼侵犯人權、擴權自肥 。（圖／記者翁伊森攝）

黃露慧表示，近日藍白兩黨提出的國會改革法案，已經造成台灣社會紛擾不安，這種侵犯人權、擴權自肥的惡法，罔顧台灣先輩付出血汗爭取得來的民主自由，為私利走民主回頭路的作為，不僅對不起祖先，也無法對子孫交代！

黃大祐說，這種嚴重損害人民企業權益、簡直比中共還要獨裁的惡法，如果真的通過，請今天出席記者會的國民黨嘉義縣市議員同仁將心比心，如果你們自己遇到會作何感想？

黃盈智表示，藍白提出國會改革法的黑箱作業，是「假改革、真擴權」，因此引發大量民憤，呼籲藍白政黨遵從民意，將法案退回委員會重審。

林煒軒表示，人民與政府是上對下的關係，行政立法應維持相互制衡，才是五權分立的精神，「要求程序正義，不要國會擴權」是台灣大多數人民的心聲，呼籲藍白政黨懸崖勒馬。