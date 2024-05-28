　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

毒蟲遇攔查「毒品丟民宅」遭逮...想到亡母崩潰大哭！警忙安慰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蘇姓男子遇警方攔查，他急忙掏出口袋中的毒品盒子，快手一丟拋到民宅內，員警上前制止，他突然悲從中來崩潰大哭，表示自知難逃法網，便想到過世的母親。警方後於民宅搜到相關證物，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

▲▼岡山毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲毒蟲遭逮突情緒潰堤。（圖／記者許宥孺翻攝）

岡山分局梓官分駐所員警24日晚間11點執行巡邏勤務，於梓官區梓官路段發現一名行為可疑的男子。該名男子在停車時未打方向燈，且見到員警後表現出心虛，試圖逃到附近民宅。

員警立即上前攔查，詢問男子是否攜帶違禁品，男子急忙否認，並趁機將口袋內物品拋到對面民宅圍牆內，試圖逃逸。員警當即制止，男子只好乖乖就範。

▲▼岡山毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男子將毒品盒子丟到對面民宅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼岡山毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方起獲毒品相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，46歲蘇姓男子在遇到巡邏員警盤查時，因持有毒品而心生恐慌，因此將裝有毒品的盒子丟向對面民宅。員警迅速將蘇男制伏，但他突然想起已故的母親，情緒激動嚎啕大哭。

員警見狀突感到不知所措，詢問蘇男為何哭泣？蘇男大哭：「我想到我媽媽…」，員警連忙安慰「沒事」，並強調該怎麼處理就怎麼處理。

員警聯繫對面民宅屋主開門，在該處起獲蘇男所丟棄的二級毒品安非他命3包、吸食器、磅秤、分裝夾鏈袋等物。全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

ET快訊
獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板黑麻麻
馬路淹到小腿！爸背兒涉水上學　居民怒：10次大雨5次淹
「青鳥行動」冒雨聚集立院外！　現場人潮曝
快訊／塞爾提克橫掃！　挺進總冠軍賽
汪東城突退出！　《終極6》恐胎死腹中　
快訊／暴雨轟高雄！梓官「淹到小腿肚」急拉封鎖線
黃仁勳美食地圖+1！　湯包館用餐菜色曝光
快訊／雨彈擴大！　19縣市豪大雨特報
快訊／晴空匯火調初步結果：B1電纜線短路引發火勢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為了殺老鼠...彰化雞農網購空氣槍改造　緩刑代價8萬

快訊／高雄自來水管破裂現天坑！警急圍三角錐管制　108戶停水

生母被關父販毒「8月大女嬰沒人顧」　台中警偵查庭外充當奶爸

找工作「實名登記金融卡」慘變人頭戶　求職女逆轉獲無罪

網傳「紙本交通罰單」是詐騙　北市刑大分析兩點不合理

西門町商圈爆衝突！嫌對方講話太大聲　男持摺疊椅攻擊

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板黑麻麻　排煙機無用武之地

馬路淹到小腿肚！苗栗爸背兒涉水上學　居民怒：10次大雨5次淹

台南超大雷雨！新市超巨鳳凰木老樹倒塌　2車慘被壓爛畫面曝

快訊／國1員林段追撞！小貨車90度側翻占內2線道…回堵3Km

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

為了殺老鼠...彰化雞農網購空氣槍改造　緩刑代價8萬

快訊／高雄自來水管破裂現天坑！警急圍三角錐管制　108戶停水

生母被關父販毒「8月大女嬰沒人顧」　台中警偵查庭外充當奶爸

找工作「實名登記金融卡」慘變人頭戶　求職女逆轉獲無罪

網傳「紙本交通罰單」是詐騙　北市刑大分析兩點不合理

西門町商圈爆衝突！嫌對方講話太大聲　男持摺疊椅攻擊

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板黑麻麻　排煙機無用武之地

馬路淹到小腿肚！苗栗爸背兒涉水上學　居民怒：10次大雨5次淹

台南超大雷雨！新市超巨鳳凰木老樹倒塌　2車慘被壓爛畫面曝

快訊／國1員林段追撞！小貨車90度側翻占內2線道…回堵3Km

東區麵店老闆「霸氣列算式」槓奧客！一碗肉燥乾麵虧15.9元

15歲男在家看電視「黑熊突然闖進來」　臉被狂揮2掌爆血送醫

為了殺老鼠...彰化雞農網購空氣槍改造　緩刑代價8萬

全台第一杯「可以喝的客家麻糬」來了！　尬客家奶茶超欠喝

王心凌合體「香奈兒控」Jessica賣萌　近700萬鑽錶閃爆

快訊／高雄自來水管破裂現天坑！警急圍三角錐管制　108戶停水

加護亞依遭爆改當酒家女！　遮臉上班「被壯漢帶出場」…緊急回應

台灣Suzuki Jimny召修！最嚴重恐熄火、共479輛受影響

自律衝破困境！布農神射手林淳翊國際賽奪冠　獲總統教育獎

端午連假20條省公路易塞　台61線中彰大橋「估連堵9小時」

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

社會熱門新聞

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

快訊／上班注意！　國道追撞翻車大回堵

25歲代理所長「頭部中彈亡」！生前曾打電話給女友

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

即／台南驚悚命案！20歲男遭刺頸噴血亡

謝和弦遭網友詛咒女兒　赴警局提告

25歲代理所長為家中獨子…2線4星警父接噩耗急北上！

移工性侵台灣女同事！她向老闆求助反遭開除

528青鳥行動15縣市串連！主舞台改濟南路

即／晴空匯起火原因：B1電纜線短路引發火勢

晴空匯　火警10分鐘濃煙竄屋頂

扮日本和尚夾帶加熱煙彈闖桃機　海關查扣560條

更多熱門

相關新聞

暴雨轟炸高雄！梓官積水「淹到小腿肚」

暴雨轟炸高雄！梓官積水「淹到小腿肚」

鋒面通過，中央氣象署今(28日)上午9時42分針對高雄市發布大雷雨即時訊息，截至上午10點，梓官區時雨量達67mm。岡山分局接獲通報，由於瞬間大雨，梓官區信義路一巷往納骨塔方向瞬間積水，最深達60公分，警方獲報後立即派遣員警前往現場拉起封鎖線並疏導管制車輛。

水泥工製毒菸賺外快　「3千支全都自己抽」

水泥工製毒菸賺外快　「3千支全都自己抽」

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

肉圓店沒收水管害老翁摔死！老闆要賠446萬

驚悚片！拖板車下國道翻覆　鐵管噴飛一地

驚悚片！拖板車下國道翻覆　鐵管噴飛一地

海水灌進泳鏡　女大生角膜「破一大片」

海水灌進泳鏡　女大生角膜「破一大片」

關鍵字：

高雄岡山分局毒品

讀者迴響

熱門新聞

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

《全明星》186cm男神結婚了！

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

快訊／上班注意！　國道追撞翻車大回堵

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

吹變頻冷氣2個月燒萬元！定頻一吹法帳單免2千

五月天阿信曝「公益捐款8000萬」助台灣

激戰前「1步驟」必做！男友喊掃興

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面