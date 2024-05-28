毒蟲遇攔查「毒品丟民宅」遭逮...想到亡母崩潰大哭！警忙安慰

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蘇姓男子遇警方攔查，他急忙掏出口袋中的毒品盒子，快手一丟拋到民宅內，員警上前制止，他突然悲從中來崩潰大哭，表示自知難逃法網，便想到過世的母親。警方後於民宅搜到相關證物，全案依毒品危害防制條例移送法辦。

▲毒蟲遭逮突情緒潰堤。（圖／記者許宥孺翻攝）

岡山分局梓官分駐所員警24日晚間11點執行巡邏勤務，於梓官區梓官路段發現一名行為可疑的男子。該名男子在停車時未打方向燈，且見到員警後表現出心虛，試圖逃到附近民宅。

員警立即上前攔查，詢問男子是否攜帶違禁品，男子急忙否認，並趁機將口袋內物品拋到對面民宅圍牆內，試圖逃逸。員警當即制止，男子只好乖乖就範。

▲男子將毒品盒子丟到對面民宅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方起獲毒品相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，46歲蘇姓男子在遇到巡邏員警盤查時，因持有毒品而心生恐慌，因此將裝有毒品的盒子丟向對面民宅。員警迅速將蘇男制伏，但他突然想起已故的母親，情緒激動嚎啕大哭。

員警見狀突感到不知所措，詢問蘇男為何哭泣？蘇男大哭：「我想到我媽媽…」，員警連忙安慰「沒事」，並強調該怎麼處理就怎麼處理。

員警聯繫對面民宅屋主開門，在該處起獲蘇男所丟棄的二級毒品安非他命3包、吸食器、磅秤、分裝夾鏈袋等物。全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。