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致死率30%！　日本「毒性休克症候群」病例1年暴增2.8倍

▲護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本STSS患者激增。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本罹患「毒性休克症候群」（STSS）的患者數量正以史上最快的速度增加，感染STSS會導致多重器官衰竭與四肢壞死，致死率更高達30％。據傳有高度傳染性的菌株數量正在增加，專家呼籲，民眾應保持警惕，尤其是老年人，感染的機率更高。

鏈球菌主要透過人體接觸或飛沫傳播。在許多情況下可能沒有症狀，初期徵兆則可能只是急性咽喉炎、發熱、發冷等輕微症狀，但病情發展快，患者有機會短時間引發重症。

根據台灣衛生福利部疾病管制署定義，毒性休克症候群症狀為低血壓，且合併至少2項以上器官功能異常，包括腎功能、肝功能的異常、血小板低下或瀰漫性血管內凝固症、紅疹、急性呼吸窘迫症、壞死性筋膜炎／壞死性肌炎。

日本國立傳染病研究所數據指出，2023年罹患STSS患者人數初估941人，是1999年開始統計以來的最高數字；截至今年5月12日，確診病例已經高達851例，比去年同期高出2.8倍。

引發毒性休克症候群的鏈球菌可分為A、B、G群，英國2010年代流行的M1UK株就是一種劇毒的A群株，而A群鏈球菌於2023下半年來在日本關東等地區檢出病例不斷增加，厚生勞動省正在加強監測，但是否與STSS增加有關，目前尚不清楚。

東京女子醫科大學醫院傳染病專家菊池正教授指出，STSS患者大多數是65歲以上的老年人。細菌常常通過腳部的小傷口進入體內，因此年紀大的護理人員被要求天天檢查腳部，確保腳部清潔。

檢測是否感染的難度在於，即便到醫療機構就診「也難以做出早期診斷」，目前只能根據症狀進展來做決定，若腳部腫脹並迅速擴散，並出現39攝氏度以上的高燒，則需立刻採取行動。

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