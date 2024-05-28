喊話賴清德「拿出元首格局氣度」　傅崐萁：不要再鼓動民眾

▲國民黨團在立法院議場前召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革到最後一哩路，今（28日）是能否三讀通過的關鍵時刻。國民黨總召傅崐萁上午受訪時表示，總統賴清德上任之今沒有與在野溝通、接觸、詢問，這不是國家元首該有的格局跟氣度，作為國家大家長，不要再鼓動民眾，應該放下過去的個性，跟一切的是非恩怨，好好善待人民。

傅崐萁指出，今天要見證歷史，讓2300萬人民共同見證，過去台灣是民主世界的小孩子，甚至是民主社會的侏儒，最基本的國會聽證、調查權都沒有，到今天終於經過四次的院會，以及120小時的餐風露宿在這裡徹夜排隊，就是希望可以還權於民，陽光國會，讓台灣政府未來可以更加透明陽光。

傅崐萁指出，美國、德國、法國的國會，若傳喚官員來國會，如果是藐視國會，或是虛偽陳述，都是兩年以下的有期徒刑，美國更是五年以下有期徒刑，日本跟韓國在國會的虛偽陳述，都是10年以下的有期徒刑。

傅崐萁強調，國民黨、民眾黨提出的方案，不只有大法官585的解釋令，有充分法源基礎，而且這次修訂的職權行使法，政府官員跟民眾到立法院作證的時候，民眾是完全沒有刑責的，官員如果虛偽不實，則交由法庭處理，以及一年以下有期徒刑，比起現在的民主國家還落後人家一大截，國會尊嚴何其重要，所以所有的人在聽證會之下，都應該謙卑面對。

傅崐萁提到，民進黨不斷的醜化污名化，他們說證人到國會聽證，為甚麼帶律師要主席同意才可以，不斷誤導百姓，但是證人到庭本來就不能帶律師，除非是被告不然都不能帶律師的，百姓來國會就是當證人，當然要經過主席同意帶律師做陪伴，民進黨知法玩法。

最後，傅崐萁也喊話賴清德，不要再鼓動民眾，作為國家的大家長，應該放下過去的個性，跟一切的是非恩怨，他已經是中華民國總統，應該好好善待人民，拉高高度召開國是會議，從當選到現在，他都沒有與所有的在野黨接觸、溝通、詢問，這不是國家元首該有的格局跟氣度，應該快速召開國是會議，解決人民問題。

