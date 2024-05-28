直擊／國會改革終戰！藍綠看板海再現　白營參戰「藍白合」狂搶地盤

▲國會改革亂鬥海報大戰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白國會改革提案審議已進入尾聲，立法院今（28日）續審，藍綠白立委臉上疲態盡現，但進入議場後，依舊是看板卡位戰先行，此次綠軍手腳頗快，比上週五搶到更多「地盤」，讓藍軍只能把多餘看板放桌上，成功在海報戰先扳回一城。而此次布條戰鬥「藍白合」，白營也拿出自己的標語卡C位，上面寫著「綠色芭樂，誠信掃地」，還有一張「禁止民進黨芭樂」的海報，多位藍委和白委也互相合作貼標語，與綠營各據一方、遙相互對，為今日表決大戰揭開序幕。

今日藍軍依舊清晨就在議場門口嚴陣以待，直到近7點，民進黨立委們綁著白布條、穿黑衣走到議場門口，讓藍營繃緊神經，大門一開就急著進去，卻跟現場媒體擠成一團，場面混亂，綠委們則是站在一旁看他們擠。

進到議場後藍綠又開始上週的布條卡位戰，民進黨依舊拿出黑字黃底的「反黑箱，撐民主」、「反黑箱，反擴權」，藍營也拿出上週的「國會改革，全民查弊」、「要改革、要查弊」等布條回擊，兩邊依舊為了佔位置吵個不停，且此次綠軍手腳頗快，比上週五搶到更多「地盤」，讓藍軍只能把多餘看板放桌上，成功在海報戰先扳回一城。

中間藍綠一度為發言台麥克風前是否可以擺標語起爭議，藍營擺了個「國會改革、反貪查弊」看板，但綠營認為發言台上的標語應該是誰發言就自己帶，且會擋住發言者，綠委莊瑞雄表示，發言台是大家的，不要在上面擺看板。藍委則反問，為什麼不能插，不是每個人都可以嗎？誰先來誰先貼，「為什麼動我們的？」

也有藍委質疑，只有綠委會上去發言，他們又不會用到。綠委林楚茵則在一旁疾呼，「那你們就登記發言啊！」藍綠吵得不可開交，藍委羅智強、葉元之在一旁直播，綠委王美惠則在發言台上當和事佬，「好了啦！沒事了啦，要講的自己拿牌子來啦。」最後藍綠拍板將看板貼在發言台、不要擋在麥克風前，隨後各自解散。