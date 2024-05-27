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新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

▲新北數位轉型再出招 7月行動數位化健檢開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲今年7月行動數位化健檢開跑，今年度計畫受理將於9月30日截止。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為協助企業掌握數位轉型先機，經發局今（27日）舉辦「2024年度新北市引領數位轉型應用計畫-數位系統供應（SI）廠商方案說明會」，集結27家數位系統供應（SI）廠商，展現多樣化軟硬體解決方案，並提供新北專屬優惠，吸引近100位企業代表共襄盛舉，現場反應熱絡。今年度計畫受理將於9月30日截止，歡迎踴躍參加。

經發局長何怡明表示，「新北市引領數位轉型應用計畫」自2022年推動至今已進入第3年，透過舉辦說明會及協助媒合系統供應商等實質政策，持續陪伴新北業者跟上數位轉型趨勢。今年度的數位解決方案主要分為「企業營運升級」與「工廠生產轉型」兩大面向，橫跨16類不同領域，提供業者最適合自身需求的選擇。此外響應產業趨勢及雙軸轉型，特別聚焦於AI應用、能源管理及碳排放管理等解決方案，協助企業提升管理效率及擴廠營運。

▲新北數位轉型再出招 7月行動數位化健檢開跑。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局長何怡明。

說明會中提供許多令人耳目一新的數位解決方案，例如「所羅門」致力於開發AI影像檢測軟體，不僅在工業自動化領域深耕，近年更將應用拓展至物流、零售等領域。「至德科技」則提供一站式互聯網＋方案，以ESG碳排放管理為核心，透過自動化設備及數據收集整合，為企業提供碳排放管理解決方案。此外，「科碼」運用MR結合AI新媒體技術，以XR智慧混合實境教育訓練，為企業提供完整的數位及互動整合服務。

經發局補充，藉由數位轉型可協助業者達成降低成本或提高生產效率等目標，持續邁向永續經營與發展。例如位於三重區的「鮮湧企業」成功導入MES系統，不僅在數位化轉型上有長足進步，今年也將持續導入低碳化、數位化方案，以實現產線智能化和無紙化目標。位於樹林區的「日昱精密」經過計畫的顧問輔導及媒合，成功申請智慧化補助計畫，實現公司省人化與智慧化目標。

▲新北數位轉型再出招 7月行動數位化健檢開跑。（圖／新北市經發局提供）

本次新北數位轉型計畫提供下殺7折或加贈保固服務等專屬優惠方案，除了吸引尚在評估中的業者之外，也讓曾參與計畫的企業們評估持續參與，擴大公司轉型目標。此外經發局預告，將於7月至8月期間，前往新北各大產業園區舉辦六場推廣活動，邀請計畫SI供應商現身進行方案介紹，並安排五位輔導團顧問現場進行企業數位化健檢，初步提出合適的轉型方案與SI媒合，協助企業第一時間掌握轉型痛點，解決產業轉型面臨的各種挑戰。

經發局提醒，本年度計畫將受理至9月30日，業者申請即可享有新北數位解決優惠方案，歡迎踴躍報名參加，攜手共創數位轉型新商機！詳細資訊請上「新北市政府經濟發展局」官方網站及關注「來趣新北金發局」臉書粉絲專頁，或撥打專線電話：02-2598-7495分機111，聯繫顏小姐洽詢。

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