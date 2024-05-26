祝蘇巧慧當選綠新北主委　陳世軒盼2026良性競爭：民眾黨不會缺席

▲陳世軒送蘇巧慧祝賀花籃。（圖／民眾黨新北市黨部提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨26日舉行全國黨代表暨地方主委選舉，由於新北市黨部是同額選舉，立委蘇巧慧確定當選。民眾黨新北市黨部主委陳世軒送上祝賀花籃，表示相信新北發展越來越好的目標相同，期待2026大選來一場良性競爭；陳世軒也透露，民眾黨在新北每一個選區推1位議員候選人目標不變，預計今年下半年規劃里長共識營，培訓有意參政者。

針對蘇巧慧當選民進黨新北市黨部主委，陳世軒26日送上寫有「巧智慧心、眾望所歸」祝賀花籃給蘇巧慧，恭喜對方將擔任主委一職，承擔更大的責任。陳世軒表示，「就算我們是不同政黨，有不同的價值理念，在立院跟政治議題上互有攻防，但相信我們希望新北發展越來越好的目標是一樣的，更期待在2026大選能跟民進黨來一場良性競爭。」

陳世軒提及，平時在地方上跑行程都會遇到蘇巧慧，蘇巧慧待人處事圓融，跟大家互動都很好；在政黨競爭上，身為民眾黨新北市黨部主委，接下來最重要的就是2026年的地方選舉，「民眾黨除了在新北每一個選區推出一位優質議員候選人的目標不變，首要任務就是議員席次成長、在議會成立黨團。」

除了積極物色人選，民眾黨新北市黨部下半年也規劃里長共識營，培訓有意參政者。民眾黨在新北市現有1席議員，在中央則有立委黃國昌以新北為責任區，陳世軒說，「我跟黃國昌合作無間，共同捍衛市民權益、市政發展，盼在中央跟地方能替民眾黨發揮最強戰力，也為民眾黨2026新北市長人選打下厚實基礎，無論未來誰代表民眾黨參選，這一役，民眾黨絕不缺席！」

陳世軒也指出，民眾黨新北市黨部會做最好的準備，繼續在基層扎根，努力讓更多年輕人認同民眾黨的理念，爭取年輕人加入民眾黨，也期待跟蘇巧慧共同造福新北，在2026地方大選上良性競爭。

▼黃國昌、陳世軒。（資料圖／記者黃國霖攝）