視察淡北道路交維布設　侯友宜：減少交通影響優先考量

▲侯友宜視察淡北道路交維布設。（圖／新北市工務局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（25日）前往視察淡北道路工程進度以及交維布設後的交通狀況，除了感謝工務局同仁日夜施工的辛勞外，責成施工單位在減少交通影響的前提之下，確保工程如期如質完工。

侯友宜表示，隨著淡海新市鎮的開發，淡水區成為新北市人口成長最多的行政區，因應人口成長所衍生的交通需求，市府加速淡水地區的三大交通建設，除現已通車的淡海輕軌外，淡江大橋與淡北道路亦將陸續完成。

侯友宜指示，淡北道路預計118年完工，在施工過程中務必充分聽取專家及地方的意見，也必須妥善規劃交維計畫，避免因施工造成民眾交通不便；另外，為減少民眾疑慮，市府應定期透過多元管道更新施工情形，以便讓民眾掌握淡北道路工程的最新進度。

新工處說明，為減少施工期間對淡水往來台北間的交通衝擊，施工交維優先考量維持既有車道數，透過工序優化，採取縮減施工區域，降低施工對交通造成的影響。

淡北道路全長5.45公里，有淡水救命道路之稱，規劃雙向各2個車道，於淡水端淡金路、中正東路1段各設置1個匝道，於台北端匝道則設置於北投區大度路，完工後可紓解台2線道路容量不足所產生的交通瓶頸，同時分流台2線通過性車流，改善現在的交通瓶頸。