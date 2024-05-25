有豐食品捐贈救助裝備器材　提升新北消防救災應變效能

▲有豐食品捐贈救助裝備器材，由新北市消防局長李清安（右）代表受贈。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容／新北報導

有豐食品股份有限公司成立於1977年，公司一直秉持「取之於社會，用之於社會」的信念及行善不落人後，每年都會捐贈裝備器材給消防單位，新北市消防局於今（25日）在淡水老街的觀潮廣場舉辦救助器材捐贈典禮暨大型消防宣導活動，參加的地方仕紳包含有豐食品董事陳龍彥、立法委員洪孟楷、新北市議員陳家琪，並由新北市消防局長李清安代表受贈。

新北市幅員廣大、地形極為複雜且多元，今年有豐食品股份有限公司捐贈災情勘查車一台給新北市消防局整備應變科及總額超過一百萬元的繩索救助器材和潛水救援裝備給新北市消防局第三大隊竹圍分隊與滬尾分隊，救災人員以技術與經驗搭配良好且齊全的裝備器材成功達成困難、危險的救災任務！

消防園遊會除了闖關活動外，現場還有地震體驗車、濃煙體驗屋及AR遊戲宣導攤位也在園遊會中讓民眾沉浸體驗！另還有滬尾防災宣導主題館內的VR虛擬實境及投影互動體驗區供民眾免費參觀及體驗，活動中並有邀請淡水區公所、淡水清潔隊及淡水分局偵查隊於攤位中與民眾遊戲互動及發放宣導品，而新北市消防局的特種搜救犬隊也來到現場演練。

新北市消防局長李清安非常感謝有豐食品股份有限公司捐贈裝備來提升搶救任務的品質及消防人員的安全，消防局將持續秉持著赤誠之心繼續努力；他也特別提到有豐食品股份有限公司投入各項公益事務不落人後，往往能拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災、救災安全議題，這份善行與熱心將長久流傳於社會大眾，新北消防也會持續努力、虛心學習以維護本市安全，讓居民有安全生活的城市。