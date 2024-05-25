新北金山國小126周年校慶　學童展現創意分享國際

▲新北金山國小126周年校慶。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山國小今（25日）舉辦創校126周年校慶暨社區運動大會，有別於往年，學校首度舉辦「Logo設計比賽」，激發學生的創意，讓美感充分和生活連結。金山國小校長楊智先表示，這是126歲的金山國小最棒生日禮物。

六年忠班許瀞蔆同學表示:「很開心我可以參加比賽並獲獎，我的設計理念是用金山英文的開頭『J』和金山的『山』作為背景，並用金山國小126週年的數字126來設計，透過簡單的圖案與線條，展現我的logo設計」。五年忠班學生陳楷叡同學表示:「我很高興能得獎，看到我的設計圖案，放在校慶紀念服上，我感到很光榮，我的設計理念是『展現學生的活力與熱情，每位選手就像插上翅膀用速度成為最閃耀的星星』。

學務主任吳逸勛表示，透過logo設計比賽的徵件，不只是讓孩子有發揮創意的舞台，更是讓孩子的創意發想，透過美感素養的呈現，於真實生活中落實與運用，讓更多人有發現美、探索美的體驗。

金山國小校長楊智先表示，126歲的金山國小，將與全球4個國家（美國、澳大利亞、日本和越南）的小學，長期穩定交流與互動，讓雙方師生彼此成為生命中的良師益友。這次的校慶，學校首度讓「孩子的創意」，以校慶紀念衫與紀念書籤的形式，並透過設計理念的分享、姊妹校紀念品的交流以及義賣活動的舉辦等管道，傳送到日本東京、美國辛辛那提以及台灣各地師長好朋友的手上。

楊智先說，讓孩子的創意被激發、被看見，並分享到世界各地，讓全世界看見金山國小！這是126歲的金山國小最棒生日禮物，也是讓金山國小串起126年來成千上萬校友「愛母校」的重要契機，這是全體親師生營造校園文化創意氛圍的具體實踐，更是共同成就孩子創意素養的新里程碑！