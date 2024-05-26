慘！屏東加工用黑鮪每公斤70元創歷年最低　蘇清泉找農業部促銷

記者陳崑福／屏東報導

目前屏東縣政府正全力宣傳行銷黑鮪魚文化觀光季，但黑鮪魚價格卻跌至近年來最低點，加工用黑鮪魚每公斤剩70元，面對如此悽慘的價格讓漁民血本無歸，欲哭無淚。國民黨立委蘇清泉獲知上情，立即找來農業部及漁業署商議，從結構上找出原因，為產銷失衡問題研商有效對策。

▲東港區漁會魚市場拍賣黑鮪魚 。（圖／取自東港區漁會總幹事鄭鈺宸臉書）

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▲▼蘇清泉為黑鮪魚價跌找出路。(蘇清泉提供)

對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸26日澄清，係指無法做生食(生魚片)部分，價格才如此才會這麼低，並已聯絡同其他漁會協助，全力採購，協助穩定價格。農業部回應蘇清泉指已在佳冬找到一處倉儲，希望可以冰一些魚貨，並聯絡三區漁會共同採購促銷。

蘇清泉表示，今年東港第一鮪在4月21日以每公斤1萬300元價格拍出，整尾301公斤共拍得310萬300元，單價、總價雙破紀錄；不料開季以來，黑鮪價格一路走跌，5月底的加工用黑鮪價格更跌至每公斤70元，讓漁民血本無歸，憂心旺季不旺，今年一整年都將喝西北風。

他在接獲漁民陳情後，立即聯絡農業部長陳駿季與漁業署長張致盛研商對策，並呼籲縣府與漁會拿出有效作為，針對黑鮪魚產銷結構做出因應調整，同時增大國內宣傳力道，吸引遊客到屏東東港享用美味黑鮪魚，解決漁民面臨困境。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，最近陸續傳出黑鮪魚有以每公斤70元價格做成交，是針對拍賣完後比較中低種黑鮪魚、也就是無法做生食(生魚片)、只能做加工、魚排、魚鬆、鮪魚罐頭等部分；其主要原因是目前承銷商大多數在做罐頭，目前業者倉儲都是在滿倉狀態，所以東港區漁會這幾天也一直在協調是否有其他冷凍庫，讓這些承銷商買完黑鮪魚後有地方存放。

鄭總幹事強調，目前黑鮪魚平均價格也有在100~200元行情，也是生食、熟食最佳享味期；籲請不方便來東港的消費者，也可以宅配購買享用。