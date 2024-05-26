民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

▲民進黨團總召柯建銘回應輿情。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨團連續兩周杯葛藍白版「國會改革」修法，引發藍營批評，包括民進黨團總召柯建銘等人，昔日曾支持「調查權」等主張。對此，柯建銘今（26日）回顧近30年前，民進黨倡議「五權變三權」，因此提出「立法院聽證調查法」草案，然而經歷1993年、2004年大法官釋憲結果，已確定立法院僅擁有「調閱權延伸出來的調查權」，並不及於私人企業或刑事責任，藍白版本仍違憲。柯預告，若藍白版三讀修正，民進黨團一定會提出釋憲。

柯建銘今天下午與黨團幹事長吳思瑤共同召開黨團記者會，柯建銘應詢回應媒體提問，他說，為什麼包括前總統陳水扁與自己，過去曾參與囊括調查權、課以刑責的「立法院聽證調查法」草案連署？這是因為，在國會全面改選之前，陳水扁、洪奇昌、盧修一等人推動憲改運動，要把五權變三權，把監察院的調查權收歸國會，便提出「立法院聽證調查法」草案。

柯建銘回顧，1993年大法官釋字第325號確認「國會只有調閱權」，但是為了推動五權變三權，因此當時沈富雄再度提出「立法院聽證調查法」草案，包括自己與陳水扁、呂秀蓮、姚嘉文等人均參與連署。他說，請國民黨立委羅智強等人不要無視歷史脈絡。

此外，柯建銘續指，2004年為了釐清《319槍擊事件真相調查特別委員會條例》是否違憲，他領銜提案修憲，最終大法官釋字585號解釋，立法院擁有調閱權延伸出來的調查權，但這調查權並非監察院的調查權，或司法單位的調查權，也沒有法院的審判權。他說，如今藍白版草案「把五權變一權」當然是違憲的。

柯建銘表示，大家可以看看民進黨團今天提出的版本，民進黨團主張的調查權，是針對行政部門，並不及於一般民間企業，反觀藍白版本「連軍隊都可以調」，是否為了調國防機密？或如調查一般企業，國民黨立委吳宗憲主張可以調查企業是否涉及壟斷，但這是公平會的事情，立法院要調查什麼？

柯建銘直言，羅智強說「抓到了」，抓到了的是民進黨過去輝煌的紀錄，要把五權變三權，這是民進黨對國家憲政改革做過的努力，所遺留下來的痕跡，「你們應該很清楚，不要亂抄，不要污衊，不要抹黑」，不應該從口中再講出「國會改革」，國民黨沒有資格。