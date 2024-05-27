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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

歷史是照妖鏡！憶公投法1個月被鎖回鳥籠　黃國昌：民進黨程序正義嗎？

▲▼民眾黨 召開 胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團召開「胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭」記者會，右為黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會自17、21、24日連續審國會改革相關法案，其餘條文28日續戰。面對民進黨認為藍白程序不正義，民眾黨團總召黃國昌批評，歷史是一把照妖鏡，現行的是民進黨，2019年5月民進黨僅用1個月的時間，將《公投法》重新鎖回鳥籠，沒有委員會與公聽會，「請問民進黨與支持者，這樣的程序正義不正義？」

立法院民眾黨團27日上午召開「胡鬧 暴力 翻桌 民進黨快浪子回頭」 記者會，針對民進黨透過拖延戰術，讓行政權不受監督，政治層面的目的為何？黃國昌表示，自己不多揣測政治層面目的，因為怕會模糊問題焦點。

黃國昌提及，對他而言事情很簡單，國會改革是不是民進黨當初承諾的？是不是民進黨說要建立聽證調查制度？跳票8年變成芭樂票，難道不用出來給人民交代嗎？「你們（民進黨）別想要透過對個人發動抹黑，就可以模糊問題的本質，歷史這一把照妖鏡，真的現行的是民進黨。」

黃國昌舉例，民進黨一直喊程序正義，但要不要回顧這8年怎麼幹的？2019年5月17日民進黨把《公投法》重新鎖回鳥籠中，「民進黨有經過委員會、公聽會嗎？都沒有。」當時並沒有委員會與公聽會，5月17日提案、逕付二讀，6月17日下午協商，晚上二讀、三讀表決通過，僅1個月的時間，「請問民進黨與其支持者，在你們眼中，這種程序正義不正義？」

黃國昌說，自己也想請教總統賴清德，民進黨是雙標到忘記自己是誰嗎？當初把《公投法》鎖回鳥籠當中，「民進黨用了多久？只有一個月。」而這次審國會改革法案，有經過委員會專案報告、詢答、審查條文、3場公聽會、黨團協商，程序都走完了，結果民進黨現在帶著群眾喊黑箱，「如果這是黑箱、程序不正義，請問把《公投法》鎖回鳥籠叫什麼？」

黃國昌直言，「賴清德要不要直接出來宣告，當初《公投法》那樣搞是錯誤的、修正無效？可以這樣幹嗎？」真的要談歷史，把過去8年每個民進黨如何通過的法案，全部拉出來做比較，「民進黨有那個臉皮說，這次國會改革法案是黑箱、程序不正義，民進黨不僅是芭樂黨，還是雙標黨！」

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