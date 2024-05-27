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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆賴清德用假消息製造社會對立　黃國昌：你在當「民進黨的總統」嗎？

▲▼民眾黨 召開 胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨召開「胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

立法院院會連日審國會改革法案，朝野在議場內劍拔弩張，場外則有民眾集結抗議。面對28日將再審國會改革且有望拚三讀，民團已預告再次集結，被問到會不會出面直球對決？民眾黨團總召黃國昌27日說，自己在議事進行時，逐條解釋條文讓民眾清楚了解，並破除民進黨的造謠假訊息，這是真正重要的事情；而黃也批評總統賴清德釋放假消息製造社會對立，「你是在當民進黨的總統，還是中華民國台灣總統？」

立法院民眾黨團27日上午召開「胡鬧 暴力 翻桌 民進黨快浪子回頭」 記者會，黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、幹事長吳春城，以及立委麥玉珍皆與會。

針對28日將再審國會改革法案，會不會離開議場與立院外的公民團體、學生、青年直球對決，以及有網友做「蔥師表」衝著黃而來，是否覺得自己被醜化？黃國昌表示，自己對於網友的創意都滿尊重，也會找時間來看看，這個是他對公民社會向來的看法。

黃國昌提及，但也要分幾個層次，對他而言，在立院議事進行時，自己一條一條將條文解釋給民眾聽，希望透過逐條解釋以及程序讓外界清楚了解，並破除民進黨不斷造謠的假訊息，例如517有人造謠稱有審「兩兆錢坑法案」，「請問現在造謠的人在哪裡？有道歉嗎？有澄清嗎？」

▲▼民眾黨 召開 胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭 記者會 黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

黃國昌指出，也有人造謠說是黑箱，但所有法案審議過程，在iVod全部都看得到，甚至是立院全程轉播，所以何來黑箱？自己已經清楚一條條跟大家進行說明，對他而言真正重要的事情，是對假訊息直球對決，至於過程中對他個人造成的仇恨，「我覺得那不是最重要的事情」。

黃國昌強調，自己的目標很明確，就是完成國會改革，因為這是民進黨答應過卻跳票8年的法案，「我不會讓任何其他事情模糊焦點。」身為一個立委，自己從來沒去關說過司法、沒接受過詐騙集團的豢養，更沒去做違法濫權的事情，過程中大家對他發動個人式攻擊，但他不會讓真正問題焦點「國會改革」被模糊，民進黨已經跳票很久，「這是我們完成國會改革最重要的歷史時刻。」

面對這幾波民眾抗議，不少人主動贊助住宿費、交通費，但網紅四叉貓稱有民眾黨支持者偷領物資，怎麼看民眾黨支持者被掃到颱風尾？黃國昌認為，這件事情真正要負責的就是賴清德，「這就是你要帶給台灣的民主嗎？」至於民進黨的一些側翼言論跟行為沒下限，其實已經不是新聞了。

黃國昌重申，「賴清德總統、賴清德主席，這是你要帶給台灣的民主嗎？」一個獲得40%的總統面對國會時，竟然是透過釋放假訊息、散播仇恨方式製造社會對立，「賴清德你在當的是『民進黨總統』，還是中華民國台灣的總統？」

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