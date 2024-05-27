網友「蔥師表」諷黃國昌　柯建銘讚偉大創舉：可列入史歌

▲民進黨團總召柯建銘（中）回應媒體提問。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院上周續審國會改革法案，院外抗議人潮喊破10萬人，嘲諷民眾黨總召黃國昌的「蔥師表」意外成為熱門話題，甚至被網友們二創為念經版、慢搖版、AI聲樂版。對此，民進黨團總召柯建銘今（27日）表示，台灣人民對國會表達擔心，這是被環境逼出來、表達不滿的創意，可以列為史歌，「是世界上偉大的創舉」。

柯建銘今天上午出席黨團記者會時，談起有網友創作「蔥師表」，他表示，台灣人民對此時此刻的國會表達萬分擔心，台灣人民的創作發明超乎自己的想像，還有多國語言版本、誦經版本等，這是給台灣人民最大的療癒，也是被環境逼出來、表達不滿的創意，可以列為史歌。

柯建銘也再度向國民黨、民眾黨喊話說，「你們自尋死路」，台灣人民的眼睛看得很清楚，若是一直抹黑、作假、硬拗，到最後沒有人會相信藍白兩黨，他不希望台灣變成一個說謊的國家，像中國一樣。他說，道德底線和價值還是要守住，若一直惡搞下去，只剩下極少數的深藍，就連「小草（指民眾黨支持者）」也會走的，他相信台灣民主還是有生命力的，不會就此被扼殺掉。

網友們二創「蔥師表」，製作各種影片蔚為風潮：