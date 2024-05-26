寧可賠300萬也要走！「匿名戰機飛官」PO公開信給總統賴清德

▲匿名自稱戰機飛官給賴清德總統一封信。（示意圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍，下同）



網搜小組／董美琪報導

繼23日一名自稱14年飛官在Dcard匿名發文說不想再續簽後，24日Dcard又有一名匿名戰機飛官發文「給總統的一封公開信」表示今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走「敬愛的賴總統，我想今年我也要走了」，由於2篇文章都是匿名，內容真實性也引起熱烈討論。

「敬愛的賴總統，我想今年我也要走了。」一名自稱戰機飛官指出，今年隊裡很多飛官報退，甚至有年輕飛官寧願賠300萬也要走，「這幾天應對共軍軍演，520就職衝場，整個隊上忙得不可開交，可大家都知道未來這些都是常態。過去幾年，空軍被操到幹，白天緊急升空，晚上通霄保養戰機，現在還多了個跨子夜訓練。很多飛官都抱怨受不了了。」

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這位「匿名飛官」表示，總統只會喊話對岸，喊抗中保台，卻沒想過基層的感受「賴總統要不要來一線看一看，每天被操到爆的生活。」

「匿名飛官」直言，「隊上幾乎每個飛官都在苦撐，10個有9個想退伍，剩下1個想升官。飛官超時超量的工作，換來什麼？慰休都是假的，例休都休不完了，時不時休假就被拉假。上班工時長到靠北，每天早起床晚睡覺，放假還要回去加班。加薪也只加14年能轉民航的，為了留人才加在續服獎金，整個空軍遲早崩掉。」

最後，「匿名飛官」表示，目前身邊的人大多數都是為了錢而飛行，熬到年限就報退，而不是所謂的保家衛國愛台灣「我們連自己的家人都愛不了了，常常覺得虧欠，還怎麼愛台灣？長官為了慰留飛官，還用同袍弟兄情勒，可有幾個人真的聽進去了？」

文章一出引起熱議，「將帥無能累死三軍」、「我同學也是飛官，只能說苦民所苦很重要」、「國軍真的慘，抗中保台犧牲品」、「你也辛苦了，看看我們的軍機常常在出問題！！舊的設備繼續用，也讓不少的生命因為這樣的設備，就此喪命了」。

但也有人質疑，「是不是覺得這是匿名平台就可以隨你唬爛，反正也查不到？」、「一天之內看到4、5篇類似的文，不免讓人懷疑你們是真是假」、「為何突然多了很多飛官的文？ 來統戰？」、「真正的台灣空軍飛行員，不會發這無用的文章」。