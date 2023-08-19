飛官站「F-16機翼」拍婚紗照　馮世寬曬30年前父女照力挺

▲馮世寬曬30年前的老照片，力挺拍婚紗的飛官。（圖／翻攝自Facebook／IDF 經國號）



記者林彥臣／綜合報導

一名嘉義空軍基地的飛官今年3月經合法申請後，與未婚妻進入基地F-16拍攝婚紗照留念，其中一張站在F-16V戰機機翼上的照片，遭到民眾黨基隆黨部主委、空軍「航空技術學院」前學務處長林毓峯質疑，站在機翼上拍照不妥，可能傷害蒙皮。軍事粉專「IDF 經國號」取得退輔會主委馮世寬跟女兒在F-5E戰機上合影的老照片，用行動力挺空軍。

「IDF 經國號」引述馮世寬的說法，他認為空軍一直都是個大家庭，尤其空地勤是在高壓環境下工作，無論是警戒待命、各項任務都導致回家的時間很少，所以不管在同袍或是眷屬的待遇上，空軍一直都做得很好，也正因如此，常常有懇親會、舞會等相關活動舉辦，增加彼此之間的感情。

▲飛官站在F-16機翼上拍婚紗照，遭到民眾黨基隆黨部主委林毓峯質疑。（圖／翻攝自Facebook／IDF 經國號）



馮世寬指出，空軍是一直往前走的，假如因為一張站在機翼上的照片被不懂的人批評而讓空軍起了戒心，反而是對這個大家庭的一種傷害，空軍應該要全體贊成這件事，且不應因噎廢食，鼓勵這些眷屬認識並給自己先生、太太的工作支持，進而增進士氣。

馮世寬鼓勵這對新人夫妻相愛，尤其是男生要當個英勇的飛行員，捍衛國家安全，不要懼怕外界無知的評論，而照片拍得非常好，希望俊男美女下次能有機會再到飛機前拍一次！也可以讓更多看到的年輕人對空軍有崇拜的心，進而投效空軍翱翔天際，對國防絕對是正面宣傳。