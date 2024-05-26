　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大早在2018年就取消英檢畢業門檻，但對學生英文能力影響不大。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

淡江大學將取消113學年入學新生的英檢畢業門檻，但國內已有多所大學採取相同作法。2018年就取消的政大表示，已設計語言學習效果量表，作為評量語言學習效果工具，加上相關配套措施，取消門檻對學生英文能力影響不大；陽明交大也表示，透過必修外語課程學分，以及鼓勵學生參加英檢考試或出國交換等相關方式，對英文能力影響不大。

根據教育部統計，在111學年度，共有44所一般大學設有英檢畢業門檻。其實上，早在2018年，政大就取消英檢門檻，背景是該校法律系畢業生賴怡伶對政大提起訴訟，認為為校方將教育責任外包，主張英語畢業門檻違法。之後包括中正大學、東海大學、陽明交大等學校，陸續也取消英檢畢業門檻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

政大指出，除了學生在入學時就具備一定程度的英文能力，也有相當比例的學生，在學期間累積出國留學或在國外就業所需的語言能力。根據校務研究辦公室、商學院、社科院、以及外文中心等單位新生入學前英文檢定資料調查顯示，112學年第一學期，2050位大一新生當中，600位學生的英語「聽說讀寫」四項能力指標當中，其中至少一項達到B2（相當全民英檢中高級）指標或以上。

政大指出，校方已經著手設計語言學習效果量表，作為評量政大同學語言學習效果的工具，整體而言，取消英檢畢業門檻對學生英文能力影響不大。

▲▼「3次千萬、2次200萬」陽明交大校園帶偏財　師生：可能是祂。（圖／記者陳凱力攝）

▲陽明交大不僅取消英檢畢業門檻，還透過補助6千及1萬元來鼓勵學生參與校外英檢。（圖／記者陳凱力攝）

陽明交大教務長陳永昇則表示，在陽明與交大合校之前，陽明並沒有英檢門檻，但是交大有，當時交大對沒通過或是沒去考英檢的學生，學生可透過多修兩門英文課來補足，沒有學生因為沒過門檻而無法畢業。

陳永昇進一步說明，不同科系屬性不同，有一些學系，專業不再英文，對這些科系不公平，高科技或醫學等相關學系，英文本來就是必要工具，故兩校合校後就順勢取消門檻，改以修課規定、鼓勵與獎勵來取代門檻。

陳永昇指出，目前陽明交大規定學生必休4到6學分的外語相關課程，也鼓勵參加英檢考試，並提供補助，例如參加語言課程或自學方案後，繼續報考語言相關測驗，成績達規定標準者，可分別獲得為6千及1萬元補助。且通過英檢考試可以抵免英語課程學分，學校獎勵學生出國交換學習與實習，也要提出英檢能力，故並沒有因為取消英檢門檻，英文能力就衰退。

ET快訊
快訊／台灣第一人！　林振瑋飆162.5公里刷新紀錄
台1線死亡車禍　「車頭消失」駕駛慘死！妻哭斷腸
快訊／西濱1大車翻覆！H鋼樑掉一地　北上封閉中
70萬YTR「聲帶無預警中風」收入秒歸零！復健半年轉行：賺更
鍾明軒「政治立場」被罵爆回擊腦殘　「過濾很多朋友 」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國道通行費欠12億！強制執行10大黑名單曝　進監獄照追討　

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

震後崇德站封閉停用拚月底撤黃單　台鐵：估6月中營運

獨／淡江大學取消英檢畢業門檻　校方：更新必修英文課內容做配套

星級旅館狂被冒用慘剩「1字頭」　業者怨：觀光署沒積極作為

4生肖超知足！　小確幸過生活

他結紮突喊「這樣賺到了！」　醫笑揭原因

鋒面又要來！　全台防「大雨、強風、雷擊」

上學沒精神跟「早餐」有關！吃錯影響學習力　營養師曝關鍵原因

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

國道通行費欠12億！強制執行10大黑名單曝　進監獄照追討　

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

震後崇德站封閉停用拚月底撤黃單　台鐵：估6月中營運

獨／淡江大學取消英檢畢業門檻　校方：更新必修英文課內容做配套

星級旅館狂被冒用慘剩「1字頭」　業者怨：觀光署沒積極作為

4生肖超知足！　小確幸過生活

他結紮突喊「這樣賺到了！」　醫笑揭原因

鋒面又要來！　全台防「大雨、強風、雷擊」

上學沒精神跟「早餐」有關！吃錯影響學習力　營養師曝關鍵原因

《央視新聞》拿18台灣藝人當範本！　陸網：不接受模糊字眼

國道通行費欠12億！強制執行10大黑名單曝　進監獄照追討　

大賣場遭俄羅斯空襲！　6人當場死亡、40傷、16人失蹤

明天變天！今午後雷雨來襲　準颱風「艾維尼」最快今晚生成

《進擊的巨人》推出聯名菜刀！調查軍團造型料理巨人

林振瑋飆162.5公里刷新台將紀錄　李灝宇先發開轟

55歲女重度脂肪肝！自認吃得健康　營養師一看飲食：滿滿地雷

喵星人趴桌睡「尾巴還醒著」　奴才分享翹屁照超誘人

恆春小吃部敬酒衝突！從包廂打到街頭　1男持刀、磚塊連傷2人

政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

德國科學家推「8杯水減重法」月減5KG

台大首位「校學士」畢業！狂拿170學分跨理工學院　證書將入校史館

「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」

不喝酒也沒肝炎！他就診才知肝臟長腫瘤

12生肖愛情正緣年齡大公開！塔羅牌老師揭密

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

艾維尼最快今生成　鋒面「全台下3天」防豪雨時間曝

夫妻逛IKEA「自備水瓶裝飲料」！女客看傻

鋒面又要來！　全台防「大雨、強風、雷擊」

北捷博愛座阿伯「座位上舉牌」　內容全讚爆

明明少子化！一票家長不解「公幼超難抽」　老師吐實情

更多熱門

相關新聞

獨／淡江大學取消英檢畢業門檻　校方：更新必修英文課內容做配套

獨／淡江大學取消英檢畢業門檻　校方：更新必修英文課內容做配套

根據教育部統計，仍有44所一般大學採用英檢為畢業門檻。不過，淡江大學日前在教務會議上通過，從113學年度起入學新生，取消英語能力檢定畢業門檻規定。淡江大學指出，校方已經提出相關配套措施，從下學年起，大一、大二的必修英文課，將在教材上更新內容，新增新聞英文、永續、AI等更符合時事與生活化的內容，讓學生更容易獲得必要的英文能力。

台南高鐵地王地標「達麗世界仁」

台南高鐵地王地標「達麗世界仁」

人文講座10年逾5千人次修課　中研院再推6新學程

人文講座10年逾5千人次修課　中研院再推6新學程

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

政大發布「EDI」策略宣言　七面向建構「公平多元共容」校園

政大發布「EDI」策略宣言　七面向建構「公平多元共容」校園

關鍵字：

英檢畢業門檻政大陽明交大

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面