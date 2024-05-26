政大、陽明交大已取消英檢門檻　校方：學生英文能力影響不大

▲政大早在2018年就取消英檢畢業門檻，但對學生英文能力影響不大。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

淡江大學將取消113學年入學新生的英檢畢業門檻，但國內已有多所大學採取相同作法。2018年就取消的政大表示，已設計語言學習效果量表，作為評量語言學習效果工具，加上相關配套措施，取消門檻對學生英文能力影響不大；陽明交大也表示，透過必修外語課程學分，以及鼓勵學生參加英檢考試或出國交換等相關方式，對英文能力影響不大。

根據教育部統計，在111學年度，共有44所一般大學設有英檢畢業門檻。其實上，早在2018年，政大就取消英檢門檻，背景是該校法律系畢業生賴怡伶對政大提起訴訟，認為為校方將教育責任外包，主張英語畢業門檻違法。之後包括中正大學、東海大學、陽明交大等學校，陸續也取消英檢畢業門檻。

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政大指出，除了學生在入學時就具備一定程度的英文能力，也有相當比例的學生，在學期間累積出國留學或在國外就業所需的語言能力。根據校務研究辦公室、商學院、社科院、以及外文中心等單位新生入學前英文檢定資料調查顯示，112學年第一學期，2050位大一新生當中，600位學生的英語「聽說讀寫」四項能力指標當中，其中至少一項達到B2（相當全民英檢中高級）指標或以上。

政大指出，校方已經著手設計語言學習效果量表，作為評量政大同學語言學習效果的工具，整體而言，取消英檢畢業門檻對學生英文能力影響不大。

▲陽明交大不僅取消英檢畢業門檻，還透過補助6千及1萬元來鼓勵學生參與校外英檢。（圖／記者陳凱力攝）

陽明交大教務長陳永昇則表示，在陽明與交大合校之前，陽明並沒有英檢門檻，但是交大有，當時交大對沒通過或是沒去考英檢的學生，學生可透過多修兩門英文課來補足，沒有學生因為沒過門檻而無法畢業。

陳永昇進一步說明，不同科系屬性不同，有一些學系，專業不再英文，對這些科系不公平，高科技或醫學等相關學系，英文本來就是必要工具，故兩校合校後就順勢取消門檻，改以修課規定、鼓勵與獎勵來取代門檻。

陳永昇指出，目前陽明交大規定學生必休4到6學分的外語相關課程，也鼓勵參加英檢考試，並提供補助，例如參加語言課程或自學方案後，繼續報考語言相關測驗，成績達規定標準者，可分別獲得為6千及1萬元補助。且通過英檢考試可以抵免英語課程學分，學校獎勵學生出國交換學習與實習，也要提出英檢能力，故並沒有因為取消英檢門檻，英文能力就衰退。