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人文講座10年逾5千人次修課　中研院再推6新學程

▲▼中研院人文講座10周年，在三所大學共超過5千人次修課，配合國際情勢，將再推6新學程。（圖／中研院提供）

▲中研院人文講座10周年，在三所大學共超過5千人次修課，配合國際情勢，將再推6新學程。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

為提升人文素養，中研院從10年前陸續與國內生醫專業為主的大專校院合作，推出「中研院人文講座」核心通識課程，10年來在北醫大等3所大學開設267門課，超過5600人次學生修課。中研院今（16日）指出，根據近年國際情勢、公共議題及學生回饋，將重新推出6個微學分學程，包括「文化感性、生命政治、民主與異議、生命的技藝、政經治理、台灣/海洋/南島」。

中研院從2014開始，在陽明大學（現陽明交通大學）、台北醫學大學與國防醫學院，開設「中研院人文講座」核心通識課程，今天舉辦「再出發：中研院人文講座十年成果發表會」，成果發表會上除播放回顧影片，也透過精采的照片海報呈現10年來的課程點滴。

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中研院人文講座採「講座授課」與「分組討論」雙軌並行的教學方式，課程涵蓋社會與經濟、歷史與文明、科技與社會、藝術與文化、哲學與心靈、倫理與道德思考6大主題。

根據中研院統計，在人文社會科學組12個研究所通力合作下，迄今已開設267門課，邀請到80位研究人員授課，包含3位院士、48位研究員及29位副研究員，師資陣容浩大。3校修課學生更達5649人次，透過跨領域的探索，學習自我表達與溝通、掌握社會脈動，乃至增進對社會人生的認識。

中研院秘書長彭信坤指出，人文講座歷經草創、增加合作夥伴，不斷擴大陣容，且歷經COVID-19疫情考驗，逐漸發展成突破時間與空間限制、能容納更多學生、於教學方法與教材皆更有彈性的線上課程，且在科技日新月異的大環境下，成為新世代得以自我定位、看得更廣更遠的助力。

中研院中國文哲研究所研究員李育霖，2021年接任人文講座計畫主持人，今天更宣布，在原有課程基礎上，根據近年國際情勢、公共議題及學生回饋，重新推出6個架構完善、更貼近社會脈動的微學分學程，包括「文化感性」、「生命政治」、「民主與異議」、「生命的技藝」、「政經治理」與「台灣/海洋/南島」。

李育霖表示，面對瞬息萬變的世界，除了要有過濾資訊的能力，還需具備多元的想像力和深厚的人文素養，這是我們給新世代最大的祝福。

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