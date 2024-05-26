獨／淡江大學取消英檢畢業門檻　校方：更新必修英文課內容做配套

▲淡江大學從113學年起入學新生，取消英檢畢業門檻。圖為校內海報街走廊。（圖／淡江大學提供）

記者許敏溶／台北報導

根據教育部統計，仍有44所一般大學採用英檢為畢業門檻。不過，淡江大學日前在教務會議上通過，從113學年度起入學新生，取消英語能力檢定畢業門檻規定。淡江大學指出，校方已經提出相關配套措施，從下學年起，大一、大二的必修英文課，將在教材上更新內容，新增新聞英文、永續、AI等更符合時事與生活化的內容，讓學生更容易獲得必要的英文能力。

面對全球化競爭，不少大專校院為了提升學生外語能力，都設有外語畢業門檻。但繼政大、中正等大學之後，淡江大學日前卻在教務會議上通過，從113學年度起入學新生，原先要求多益550分、托福iBT為42、雅思4.0的英語能力檢定畢業門檻將取消。

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淡江大學秘書長馬雨沛證實此事。馬雨沛指出，最近幾年不少大學都取消英檢作為畢業門檻，顯示英檢門檻不是最重要，所以淡江決定取消英檢畢業門檻。但校方也提供配套措施，因為大一、大二有英文必修課是淡江大學特色，故從下學年開始，校方將會更新大一、二必修英文課教材，包括新增新聞英文、永續、AI等更符合時事與生活化的內容，透過學制讓學生更容易獲得英文能力，比起參與外界英檢更有彈性且多元。

此外，馬雨沛表示，淡江校內有1500個國際生，且獲得教育部雙語化學習計畫重點培育學院補助，目前學士班有7個班為全英語授課，碩士則有4個班，都提供學生良好的雙語學習環境。

教育部則表示，截至111學年度資料，一般大學設有英檢畢業門檻為44校，教育部尊重各學校為提升學生英語能力而訂立英文檢定門檻，但應該回歸教育本質，並完善校內推動學生英語能力及訂定畢業門檻的整體配套，已請各校就所訂相關英語門檻檢定規範，應開設相應課程或具體配套措施以協助學生提升英語能力，通過所訂的畢業門檻，並考量對不同程度學生輔導，修正校內相關規定並檢討校內英檢與教學配套實施順序。

淡江大學已取得教育部雙語化學習計畫重點培育學院補助費用，取消英檢門檻是否會影響該補助？教育部強調，推動大專校院學生雙語化學習計畫，並未將英檢畢業門檻列為績效指標或經費扣減依據，而是學生英語能力指標，針對重點培育學校及學院，其指標達成情形及整體計畫執行成效，列為教育部核定年度補助經費參考。