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「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

▲政大達賢圖書館有全台最美大學圖書館之稱。（圖／政大提供）

▲政大達賢圖書館景觀池命名，第一名從缺，也代表各種命名自由產生。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

政治大學舉辦達賢圖書館草坡、景觀（滯洪）池命名徵件活動。其中最受矚目的景觀池票選，和韓國女團New Jeans成員Minji的本名相同「金玟池」，在人氣投票上遙遙領先，但政大今（15日）公布命名結果，景觀池第一名「從缺」，草坡第一名則是由呼應「曼波」（Mambo）的「慢坡」出線。

政大日前為達賢圖書館草坡、景觀池舉辦命名徵件活動，在人氣票選項目，景觀池總票數2萬7235票、草坡5347票，總計3萬2582票。經過第一階段篩選，剔除重複命名、重複投稿、不符八個中文字命名規定、不雅名稱等，草坡與景觀池命名，分別有156件、159件通過，並進入第二階段評審評選及人氣票選。

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這次活動受到矚目，主因是在景觀池命名時，獲得第一名的竟是「金玟池」，恰巧與韓國女團NewJeans成員Minji的本名相同，獲得超過8千票，得票率超過6成。

不過，今天政大公布達賢圖書館草坡、景觀池命名結果。景觀池第一名則是「從缺」。政大指出，景觀池命名收到近兩百件作品，其中不乏引經據典或浪漫詼諧「金句」，如果硬要擇一，意味要放掉所有可能性，而滯洪池應擁有廣納百川彈性，可涵融各種可能性。故第一名與其說從缺，不如說是留白，靜待各種自由命名發生。

至於草坡命名結果，專家評審草坡第一名為劉嫻慧命名的「慢坡」。政大表示，「慢坡」作者命名，主因是曾在滂沱大雨中匆忙奔到達賢圖書館，在草坡滑跤經歷，表達放慢腳步、欣賞風景、注意安全的意涵，也呼應「曼波」（Mambo）輕鬆自在、搖曳輕舞的姿態；而評審評語是：「人生不是要等待暴風雨過去，而是要學會在雨中跳舞」，期許政大人「世界愈快，心則慢」。

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