向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

▲大馬一名女子向閨蜜借錢後，被威脅與閨蜜父親上床，讓她憤怒不已。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名29歲女子因生意周轉不靈，向閨蜜借了8000令吉（約新台幣5.5萬元）來應急。但她意想不到的是，閨蜜事後竟以此為籌碼，威脅女子與自己的父親發生關係，氣得女子在網上痛罵閨蜜「十分惡劣」。

據當地媒體mStar報導，這名女子在遇到經濟困難時，向自己信任的閨蜜借了8000令吉以解燃眉之急。一個月後，閨蜜突然向她追債，並給她2個選擇，要她立刻還錢，或是與閨蜜的父親發生關係，用身體來「肉償」。

聽完閨蜜的條件後，女子既震驚又失望，表示自己從未想過好友竟會提出如此無理的要求，但更令她感到震驚的是，閨蜜居然還自曝與父親有不倫關係，讓她覺得難以接受。

女子堅決拒絕了閨蜜的荒謬要求，但這件事並未就此結束。閨蜜的父親事後居然親自聯絡女子，威脅她若不還錢，將報警起訴她欠債不還，讓女子感到十分擔憂和無助，在社群平台上向網友求助，希望找到其他借錢的辦法，而不必向高利貸借款。

這篇貼文在X曝光後，瞬間引發廣泛關注與討論。不少網友紛紛留言表示震驚和憤怒，譴責閨蜜的行為十分惡劣，也有人建議女子要將證據收集好並報警，以法律途徑解決問題。