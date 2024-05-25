　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

▲桃園市1名人父趁女兒還在念小五至小六期間，多次違反女兒意願對其伸狼爪性侵得逞，女兒隱忍3年向生母哭訴才揭發狼父惡行。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲大馬一名女子向閨蜜借錢後，被威脅與閨蜜父親上床，讓她憤怒不已。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名29歲女子因生意周轉不靈，向閨蜜借了8000令吉（約新台幣5.5萬元）來應急。但她意想不到的是，閨蜜事後竟以此為籌碼，威脅女子與自己的父親發生關係，氣得女子在網上痛罵閨蜜「十分惡劣」。

據當地媒體mStar報導，這名女子在遇到經濟困難時，向自己信任的閨蜜借了8000令吉以解燃眉之急。一個月後，閨蜜突然向她追債，並給她2個選擇，要她立刻還錢，或是與閨蜜的父親發生關係，用身體來「肉償」。

聽完閨蜜的條件後，女子既震驚又失望，表示自己從未想過好友竟會提出如此無理的要求，但更令她感到震驚的是，閨蜜居然還自曝與父親有不倫關係，讓她覺得難以接受。

女子堅決拒絕了閨蜜的荒謬要求，但這件事並未就此結束。閨蜜的父親事後居然親自聯絡女子，威脅她若不還錢，將報警起訴她欠債不還，讓女子感到十分擔憂和無助，在社群平台上向網友求助，希望找到其他借錢的辦法，而不必向高利貸借款。

這篇貼文在X曝光後，瞬間引發廣泛關注與討論。不少網友紛紛留言表示震驚和憤怒，譴責閨蜜的行為十分惡劣，也有人建議女子要將證據收集好並報警，以法律途徑解決問題。

ET快訊
周揚青被《浪姐5》淘汰！認「沒有要交朋友」
阿北出事了！廖老大車隊時速180猛衝稻田　失控影片曝光
智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員
00878換股！3檔遭剔除機率最高　光寶科增持最多
快訊／全聯千萬發票來了！　幸運門市曝光
快訊／「四爺」陳傑憲達成1000安！　隊史最快
蘭嶼暴雨畫面曝光！機車差點被沖走　大浪狂擊拼板舟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不甩國際法院！以色列「照轟拉法」　加薩居民吐心聲：不會停止

本世紀第2慘！智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員

台灣是富國島第2大客源　4個月近7萬人次到訪

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

飛行中亂流難料！空姐曝「做好這3招」不用1分鐘就可保命

最宜居行星找到了！「光速飛行」40年可以抵達　每13天就過完一年

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！　被抓包恐多付1000日圓

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂老師看陶喆眼眶泛淚　「歲月一年年改變他嗓音」

不甩國際法院！以色列「照轟拉法」　加薩居民吐心聲：不會停止

本世紀第2慘！智利連環大火「奪137命」　縱火犯竟是22歲消防員

台灣是富國島第2大客源　4個月近7萬人次到訪

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼「和父親上床肉償」　驚揭恐怖亂倫內幕

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

牙醫10年沒發現蛀牙！少年「齒爛拔除」超痛苦　獲賠41萬

飛行中亂流難料！空姐曝「做好這3招」不用1分鐘就可保命

最宜居行星找到了！「光速飛行」40年可以抵達　每13天就過完一年

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！　被抓包恐多付1000日圓

巴紐男「晚期舌癌」！飛越半個地球來台治療　醫揭最常罹癌年紀

家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚

杉原灣免費借用救生衣站今啟用　穿救生衣下水才安全

顧立雄今赴國防部應變中心　指示解除開設、回復常態運作

快訊／高雄旗津「黑煙竄天」！對岸看得到　疑拆船體挖破油管狂燒

阿里山公路男墜500米山谷　警消垂降搜索12天尋獲已死亡

「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」　

廖老大車隊過彎失控！時速180台東雷殘　稻田被毀慘況曝光

橘貓「咬來一坨毛球」回房間！隔天生出會動小香腸　飼主超崩潰

轟民眾黨「操作族群對立」！　林淑芬批：柯文哲柿子挑軟的吃

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

東京恐怖命案！母子一家四口遭殺害

巴紐山崩逾300人遭埋　上千棟房屋被吞

好心出借好市多會員卡　他慘被抄家控3重罪

孩子撿貝殼「狂撈72顆蛤蜊」媽被重罰283萬

夫妻打拚8年買別墅　1原因「回去租屋」

伊朗總統墜機罹難！軍方調查：無謀殺跡象

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

富豪遭斬首！　凶手竟是偷錢助理

菲宣布「設海防哨站」　距台150公里

路透：普丁願以目前戰線談判停火

AI概念股激勵美股收高　台積電ADR突破160美元大關

昔選美皇后當空姐運毒　聯手銀行員妹洗錢

更多熱門

相關新聞

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

泰國一名男子近日隨父親參加某個宣稱可以「重振雄風」的宗教儀式，過程中教主要求他們脫下褲子，並替信徒的生殖器戴上「小面具」，隨後由教主分別親吻信徒的陰莖。然而男子事後卻發現，這個宗教儀式並未使他性功能增強，加上在網路上搜索到許多教主的負面新聞，才得知自己被騙。

老翁倒斃浴廁長蛆　飄屍臭同住兒才知喪父

老翁倒斃浴廁長蛆　飄屍臭同住兒才知喪父

泰保全墜樓卡電箱！人妻目睹「屍體吊半空」

泰保全墜樓卡電箱！人妻目睹「屍體吊半空」

重聽老翁家門口納涼！遭推土機輾斃

重聽老翁家門口納涼！遭推土機輾斃

大馬前首相稱「美國想要台海兩岸對抗」

大馬前首相稱「美國想要台海兩岸對抗」

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞借錢閨蜜亂倫，肉償

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

快訊／7-11開出4張千萬發票！

王心凌「我是中華民族一份子」

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

「最美士官長」劉香慈揭3寶性別！

丫頭出國脫了！

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面