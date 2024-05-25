邪教領袖「強吻信徒GG」！騙重振雄風　3個月後仍無效他氣瘋

▲男子公開生殖器被戴上面具的照片。（圖／X／@RedSkullxxx）

記者王佩翊／編譯

泰國一名男子近日隨父親參加某個宣稱可以「重振雄風」的宗教儀式，過程中教主要求他們脫下褲子，並替信徒的生殖器戴上「小面具」，隨後由教主分別親吻信徒的陰莖。然而男子事後卻發現，這個宗教儀式並未使他性功能增強，加上在網路上搜索到許多教主的負面新聞，才得知自己被騙。

根據thethaiger報導，受害男子在社群平台X上表示，自己3個月前接受了這個詭異的宗教儀式，分享了親身經歷，並提到了年輕教主的名字，荒謬過程引發熱議。

他表示，最初他對這位教主的力量深信不疑，因此和父親一起參加這個聲稱可以重振雄風、增強魅力以及財富的宗教儀式，當時每人支付了399泰銖。他同時也分享了多張照片，照片中他的生殖器上戴著特製的小面具。而這些面具是泰國傳統舞蹈戲劇「孔劇」表演中會使用到的華麗面具，每個面具都代表著史詩故事《羅摩衍那》中的角色。

在儀式中，教主要求參與者脫下褲子，並將小面具戴在他們的生殖器上，隨後教主就會短暫地親吻信徒們的生殖器。整個儀式不到10分鐘，沒有任何誦經或供奉流程。

男子返家後，在網路上看到許多教主的負面新聞，且認為這個儀式並沒有達到預期效果，才發現自己被騙了。

這個奇怪的儀式引發了泰國網民的批評，特別是孔劇和傳統表演團體的成員，他們譴責這位教主和他的家人不尊重傳統文化與習俗。不過由於尚未有報導指出這個儀式違反法律，因此當局也並未對此展開調查。