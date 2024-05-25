大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

▲馬來西亞首相馬哈迪表示，美國來訪台灣是在挑釁中國。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

談論亞洲政治和經濟的第29屆日經論壇「亞洲的未來」23日在東京開幕，今年的主題是「動盪的世界和亞洲領導力」，馬來西亞前首相馬哈迪24日下午演說中強調中國市場的重要性，並稱「美國想要中國和台灣對抗」，是美國到訪台灣並挑釁中國，且直指台灣軍售是在浪費時間和金錢。

根據《日經亞洲》與馬來西亞《新海峽時報》（New Straits Times）報導，馬哈迪24日在日經論壇上發表演講時談到了中美對立問題，他強調「應該通過對話解決。必須相互寬容」。

馬哈迪說，「（中美對立）說到底是他們的問題。我們不能在中美之間二選一。東盟（ASEAN，或稱東協）應保持中立。偏袒中美任何一方，都將失去另一方的市場。」

馬哈迪強調，「中國是一個巨大的市場，我們不能失去這個市場」，呼籲所有問題都應透過談判解決，而非對抗。他表示，「不幸的是，美國喜歡看到中國和台灣發生衝突。對我們而言則沒有必要（捲入其中）。」

談到台海局勢，馬哈迪說，儘管中國宣稱擁有台灣主權，但中國沒有侵犯台灣，「他們（中方）這樣聲稱，但他們什麼也沒做，而美國來到台灣並挑釁中國（US went to Taiwan and provoked China）。」

馬哈迪接著表示，「如今我們看到了兩國之間緊張加劇。還有給台灣的建議是武裝自身，以防可能的入侵。」他說，「理所當然地，其中會有武器銷售和緊張局勢加劇，這是在浪費時間和金錢。」

馬哈迪對於中國表示肯定，他評論中國政府「（對外政策）看起來很積極」。他表示，中國雖然主張南海主權，但並未採取強硬手段來阻止船隻通行。他也認為，如果中國未來發生領導人的更迭，政策方向可能也有變化。

馬哈迪對於即將在11月舉行的美國總統大選表示，如果川普獲勝，他提倡的美國優先主義並無不妥，但不能傷害其他國家。他呼籲建立一個新的國際組織，還批評聯合國是由二戰的戰勝國所設計，使用否決權來維持權力，並非真正的民主主義組織。反之，「東盟是最成功的共同體組織，是世界的好榜樣。」