大馬前首相馬哈迪稱「美國想要台海兩岸對抗」　批台灣軍售浪費錢

▲馬來西亞首相馬哈迪表示,美國來訪台灣是在挑釁中國。(圖/CFP)

記者張寧倢/綜合外電報導

談論亞洲政治和經濟的第29屆日經論壇「亞洲的未來」23日在東京開幕,今年的主題是「動盪的世界和亞洲領導力」,馬來西亞前首相馬哈迪24日下午演說中強調中國市場的重要性,並稱「美國想要中國和台灣對抗」,是美國到訪台灣並挑釁中國,且直指台灣軍售是在浪費時間和金錢。

根據《日經亞洲》與馬來西亞《新海峽時報》(New Straits Times)報導,馬哈迪24日在日經論壇上發表演講時談到了中美對立問題,他強調「應該通過對話解決。必須相互寬容」。

馬哈迪說,「(中美對立)說到底是他們的問題。我們不能在中美之間二選一。東盟(ASEAN,或稱東協)應保持中立。偏袒中美任何一方,都將失去另一方的市場。」

馬哈迪強調,「中國是一個巨大的市場,我們不能失去這個市場」,呼籲所有問題都應透過談判解決,而非對抗。他表示,「不幸的是,美國喜歡看到中國和台灣發生衝突。對我們而言則沒有必要(捲入其中)。」

談到台海局勢,馬哈迪說,儘管中國宣稱擁有台灣主權,但中國沒有侵犯台灣,「他們(中方)這樣聲稱,但他們什麼也沒做,而美國來到台灣並挑釁中國(US went to Taiwan and provoked China)。」

馬哈迪接著表示,「如今我們看到了兩國之間緊張加劇。還有給台灣的建議是武裝自身,以防可能的入侵。」他說,「理所當然地,其中會有武器銷售和緊張局勢加劇,這是在浪費時間和金錢。」

馬哈迪對於中國表示肯定,他評論中國政府「(對外政策)看起來很積極」。他表示,中國雖然主張南海主權,但並未採取強硬手段來阻止船隻通行。他也認為,如果中國未來發生領導人的更迭,政策方向可能也有變化。

馬哈迪對於即將在11月舉行的美國總統大選表示,如果川普獲勝,他提倡的美國優先主義並無不妥,但不能傷害其他國家。他呼籲建立一個新的國際組織,還批評聯合國是由二戰的戰勝國所設計,使用否決權來維持權力,並非真正的民主主義組織。反之,「東盟是最成功的共同體組織,是世界的好榜樣。」