重聽老翁「家門口納涼」沒聽見施工聲！　下秒遭推土機輾斃

▲駕駛在倒車過程中沒看到老翁，導致車輛直接輾過他的身體。（圖／翻攝自khaosod，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國孔敬府24日發生一起死亡事故，一名81歲老人在自家門口休息納涼時，遭到一輛倒車中的推土機輾斃，事發現場還留有老翁坐的藍色塑膠椅，但是已經被輾成殘渣。警方經調查確認，老翁患有重聽，因此並未聽見施工聲，而駕駛則表示，不知道老翁何時出現在車子後方，發現時已經釀成意外。

根據khaosod報導，孔敬府警方24日下午3時左右接獲通報稱，有一名老人遭推土機輾過死亡。警方與法醫人員趕往現場後，在推土機左側履帶下發現死者遺體，而一旁還有一把被壓碎的藍色塑膠椅。

28歲推土機駕駛表示，由於該路段要進行排水管施工工程，因此他被指派到場挖掘水泥地，以去除地面的混凝土。而作業流程需要每1公尺倒車1次，以便將挖起的水泥裝入一旁的卡車中。

他表示，當時一切符合正常的施工過程，工作時非常專心，並未注意到老翁是何時出現在推土機後方，直到發現時，推土機已經壓過老翁的身體。

駕駛解釋道，由於挖土機在啟動時，會持續震動且發出聲響，因此他根本無法察覺到任何異常，直到感覺到車輪壓過障礙物後才意識到出事了，他也隨即通知了現場主管和相關部門。

死者家屬透露，死者平時喜歡坐在家門前納涼。然而，當天由於陽光直射，所以他就走到住家對面的樹下乘涼。不幸的是，由於重聽，因此未能察覺到挖土機靠近，最終發生這起悲劇。