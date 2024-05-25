63歲翁倒斃浴廁！頭破血流長蛆蟲　「3天後飄屍臭」同住兒才知喪父

▲新加坡一名老翁倒斃家中3日，直到飄出屍臭味，才被兒子發現死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡63歲老翁哈基姆日前倒斃在家中浴廁，卻無人發現，直到同住的兒子3天後聞到屍臭味，才震驚發現父親已死。

據《東方日報》報導，哈基姆與兒子瑞端住在一起。瑞端回憶，他最後一次見到父親是在20日的晚上8點。當時，父親來到餐廳將食物拿到房間內享用，此後瑞端就再也沒有見過父親的蹤影。

不過，由於哈基姆經常獨自待在房裡很少離開，因此瑞端並未發現有什麼不對勁，直到他在24日下午4時左右，聞到父親房裡傳來異味，才意識到事情可能出了問題。

一開始，瑞端嘗試敲父親的房門，但遲遲無人回應，因此他趕快打給其他親親，並找到備用鑰匙，將父親的房門打開。這時，瑞端才驚訝發現，原來父親倒臥在廁所內，頭部流血，還長了不少蛆。

警方在接獲報案後迅速趕往現場，證實哈基姆已經死亡。初步調查顯示，哈基姆的死與犯罪行為無關，但當局還需要展開進一步調查，以確定哈基姆的死因。

瑞端表示，父親生前喜歡在下班後到附近咖啡店找朋友聊天，加上父親不愛與家人說話，也很少提到自己的狀況，所以他才沒有及時察覺父親的異狀，讓他對於父親的驟然離去感到十分震驚和遺憾。