屍體吊半空！泰人妻目睹「保全墜樓卡電箱」　左腿硬生扯斷亡

▲警消借來升降機將遺體取下。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷25日發生一起墜樓死亡事件，一名大樓的保全從高處墜落後，身體卻卡在高壓電箱，導致左腿當場被扯斷，血流滿地，另一名女同事上班經過時發現遺體，才連忙報警。

根據《民意報》報導，曼谷差圖恭區5月25日上午9時30分發生一起令人震驚的事件，一名52歲保全從任職的大樓屋頂墜落，當場死亡。該大樓位於知名學府農業大學附近的住宅區，警方接到報案後趕往現場。根據調查，事發現場為於該社區11層樓高的2號大樓，而男子陳屍的地點則位於大樓的右側牆面。

當時他的屍體距離地面僅5公尺，身體卡在高壓電箱，左腿自小腿處則遭扯斷，掉落地面，現場滿地血跡。救援人員隨即向農業大學借來升降機，將男子的遺體取下，由於死者穿著白色保全制服襯衫和深藍色長褲，因此確定為該大樓保全。

同樣在該大樓工作的61歲已婚女子是第一個發現遺體的人，當天上午9時，她從1號大樓走向2號大樓時，發現死者的遺體卡在高壓電箱上，地上還有斷肢和大片血跡，因此立即通知相關部門。她回憶道，死者經常抱怨自己患有糖尿病和高血壓，需長期服藥控制病情，沒想到最終選擇這種方式結束生命。

警方初步調查顯示，死者在值完夜班後，上午7時左右到達大樓屋頂，並從高處墜落，接下來將進一步調查監視器畫面，以確定事發經過。

為了釐清事件真相，警方也將傳喚死者的家屬和親友進行進一步詢問，以確定死亡原因。同時，遺體已被送往醫院驗屍。

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