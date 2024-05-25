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獨／全台不超過5個女船長！正妹樂當「海賊王」　駕遊艇玩樂高雄

記者吳奕靖／高雄報導

你能想像女船長在高雄港內開船遨遊的自信模樣嗎？高雄市就有一家星級飯店推出私人遊艇行程，而且找來兩名正妹船長駕遊艇陪遊，女船長YY說在國內當女船長真的有點辛苦，因為傳統的刻板印象，一上船遊客看到是女船長就都有些不信任感，不過下船之後，絕對讓人改觀。

▲遊艇女船長YY以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遊艇女船長YY(右)以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

帶著帽子墨鏡，全身的雪白的制服，一臉自信的笑容，她就是在星級飯店推出私人遊艇行程的女船長YY陳郁芸，熟練的掌控輪舵，在高雄港內悠遊！別看她非常輕鬆的的樣子，就算她已經是船長了，但還是得面臨遊客「傳統刻板」印象的質疑，她說不少遊客一登船看到自己，就會顯露出不信任感，不過靠著駕船技術已經分享航行經驗，一趟旅程過後，下船時，旅客們就會改觀。

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▲遊艇女船長YY以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遊艇女船長YY說高雄港是國際商港，一定要避讓商船為優先。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遊艇女船長YY以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲實習女船長Gabby表示自己「船長」工作是她這輩子的最愛。（圖／記者吳奕靖攝）

YY船長表示自己包含帆船經驗，已經在海上八年的時間，自己小時候是帆船選手，長大之後因為喜歡玩水，所以就愛上了開船這件事。另外一位是實習船長Gabby江欣庭也說起自己為何投入船長這個工作，她說：「想要挑戰一些不可能的事情，做不一樣的挑戰，不想要跟大家一樣」，雖然從實習走到正式船長是非常辛苦，但她笑著說自己要做一輩子，因為就是熱愛大海，喜歡遊艇。

其實在台灣擁有船長執照的女船長，而且能駕駛遊艇的人不超過5個，所以算是「稀有寶貝」，而這家星級酒店擁有一名船長以及一名實習船長，真的很不容易。至於在高雄港內行駛遊艇有沒有要注意的地方，YY船長說：「因為高雄港主要是國際商港，所以要以商船為主，然後大船在經過的時候，盡量不要有重複航道，一定要避讓，這是商港守則」。

▲遊艇女船長YY以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲遊艇女船長YY（左）以及實習女船長Gabby 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲承億酒店私家遊艇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲全台可以駕駛遊艇的女船長不超過5位             。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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