清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

▲新竹一名路人被2樓墜落的男子壓死。（圖／VCG）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉一名44歲的彭姓男子，在清理2樓窗戶時意外墜落，壓傷25歲路過的鄭姓男子。鄭男經多日搶救後不治身亡。

新湖分局表示，彭男於本月6日清潔租屋窗戶時，失足從屋簷處墜落，壓到底下路過的鄭男，鄭男當場吐血，頭部重傷於12日不幸去世。

據了解，當時彭男在自家透天厝2樓清理放置冷氣的窗戶，不知為何失足從樓上墜落。彭男送醫後發現腿部骨折，警方已依過失致死罪嫌，將他函送新竹地檢署偵辦。