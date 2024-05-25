彰化救護車拚命叭自小客就是不讓「還換車道繼續擋」　超劣影像曝

記者鄧木卿、唐詠絮／彰化報導

1輛黑色自小客車今（25）日中午12點多，行經彰化市中山路一段與中央路口時，不知什麼原因，任憑民間救護車拚命嗚響警笛及喇叭，前方一輛正在等紅燈的黑色自小客，就是不肯讓，黑車先是毫無動靜未禮讓，救護車切往右邊車道時，黑車也往右切，等到救護車往左切回原先車道，黑車竟也跟著左切，三度擋車讓一旁的機車騎士也氣到騎向前出手指揮，其餘用路人也紛紛大罵。

▲▼1輛自小客車無視後方救護車，疑似三度阻擋，讓路人都怒了。（圖／民眾提供，下同）

有路人拍下並PO出這起離譜的阻擋過程，救護車先是大聲鳴笛，猛按喇叭，自小客車原本一動也不動，接著救護車倒退要向右切，自小客車也跟著方向盤打右，但不知是擔心會被後方車子撞上，還是什麼原因，當救護車切回左邊車道時，自小客竟也跟著左切，一旁停等紅燈的騎士看不下去，激動的出手指揮，嘴巴似乎大聲飆罵。

警方指出，依照道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車、警備車、工程救險車、毒性化學物質災害事故應變車之警號，應禮讓通行，即使是民間救護車在執勤時也一樣，違者處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照，如果致人死傷者，處汽車駕駛人6千元以上、9萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。