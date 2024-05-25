　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿里山公路男墜500米山谷　警消垂降搜索12天尋獲已死亡

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局樂野所所長劉光浩14日12時許接獲友人電話，表示在阿里山公路68.8公里處有一名男子，站在護欄護欄外，不像是拍攝風景之遊客，十分怪異。劉光浩立即通知線上巡邏警力前往查看，巡邏警力現場來回查看未發現有男子在路邊，但是發現路旁芒草有被壓過的痕跡，警方趕緊調閱阿里山公路路況監視器，發現有一名男子從路旁墜谷而下，警方立即通知嘉義縣消防局及救難人員義消、山警等單位到場搜救，嘉義縣消防局及救難人員、義消搜救多日，並使用空拍機擴大搜尋，均未發現該男子蹤影，警消持續搜尋12日後，終於發現男子身影，但已死亡。

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

後續有多個民間搜救協會也持續進行搜救但均未尋獲。警方持續調閱路口監視器發現該男子，獨自一人騎乘機車至阿里山，將該機車停於阿里山公路旁停車場並以徒步方式行走約2公里多的路程，至案發處墜谷而下。 山地義警大隊長汪之龍(阿里山鄉代表會副主席)及前山地義警大隊長浦進明亦擔心該男子安危，至現場勘查後，認為該男子墜谷後，應該無法行走移動，仍在現場，遂發動阿里山鄉(鄒族原住民)山地義警進行搜救，警、消、山警、義消等單位人員，以徒步方式下切懸崖300公尺處搜尋，但仍未發現，搜救行動後經汪大隊長等山地義警檢討搜救區域及可能掉落位置後，認為該男子應該在山崖更深處。

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

山地義警汪大隊長及前山地義警大隊長浦進明24日再次召集阿里山鄉更多名山地義警、義消繼續下切懸崖約5、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體，並於本(25)日將大體以背負之方式，背至繩索下放之端末，再以繩索拉上，最後到達吊車可以吊掛之位置，利用吊車吊至地面，在場家屬見大體上來後均痛哭失聲，搜救人員歷經12天的搜救任務也順利結束。 警方呼籲，若有發現家人或親友心情不佳或有異狀，應多加關懷或尋求協助，若是外出未歸失聯請速至派出所報案協尋，減少憾事發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▲▼ 「民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

 
ET快訊
快訊／統一戰兄弟兩度暫停！聯盟急發聲
妮妃雅回台首演淚灑舞台：台灣是小國，但不要放棄
首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了
蕭敬騰媽媽驚傳開刀住院！　「整夜沒睡」又趕小巨蛋演出
藝人紛紛表態「我們中國」　文化部發聲了
清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦
外國聲樂老師評五月天「不是真現場」：口型對不上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

台中水井嬰屍案狠父翻供「否認殺嬰」　聲請停押被法官打臉

彰化救護車拚命叭自小客就是不讓「還換車道繼續擋」　超劣影像曝

快訊／高雄旗津「黑煙竄天」！對岸看得到　疑拆船體挖破油管狂燒

阿里山公路男墜500米山谷　警消垂降搜索12天尋獲已死亡

廖老大車隊過彎失控！時速180台東雷殘　稻田被毀慘況曝光

快訊／連日降雨烏來山區土石鬆動　桶後林道落石坍塌...交通中斷

蘭嶼暴雨畫面曝！土石流淹路面「機車險被沖走」　大浪狂擊拼板舟

16蹲女警版來了！高雄女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q　網友朝聖

3屁孩爬捷運站屋頂「翻欄杆教逃票」恐挨罰7500　再付50倍票價

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

聲樂老師看陶喆眼眶泛淚　「歲月一年年改變他嗓音」

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

台中水井嬰屍案狠父翻供「否認殺嬰」　聲請停押被法官打臉

彰化救護車拚命叭自小客就是不讓「還換車道繼續擋」　超劣影像曝

快訊／高雄旗津「黑煙竄天」！對岸看得到　疑拆船體挖破油管狂燒

阿里山公路男墜500米山谷　警消垂降搜索12天尋獲已死亡

廖老大車隊過彎失控！時速180台東雷殘　稻田被毀慘況曝光

快訊／連日降雨烏來山區土石鬆動　桶後林道落石坍塌...交通中斷

蘭嶼暴雨畫面曝！土石流淹路面「機車險被沖走」　大浪狂擊拼板舟

16蹲女警版來了！高雄女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q　網友朝聖

3屁孩爬捷運站屋頂「翻欄杆教逃票」恐挨罰7500　再付50倍票價

「2024新北FUN街頭」街舞大賽　升級至國際賽事送冠軍去韓國

男生「適度打手槍」4大好處！　泌尿醫：不焦慮了

批民進黨「根本不了解法案內容」！翁曉玲勸：不滿就去提釋憲

台東女「生日禮物寶貝手機」遺失心急如焚　暖警助尋回

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

麻將盛況再現！第八屆東森「健康長壽盃」　老中青搶報名互尬牌技

大巨蛋再戰台鋼　富邦宣告19588席次完售滿場

「世界皇后」妮妃雅發聲：台灣是小國，但不要放棄！　回台首演淚灑舞台

首節狂射9記三分種下勝利種子！攻城獅裡應外合攻陷領航猿

百靈果澄清爭議發言！Ken「完全沒有diss太陽花」：故意抹黑很沒品

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

社會熱門新聞

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

新竹男背遭猛刺4刀噴血亡　5煞判賠498萬

北市東區捷運站外　他手伸女友人褲裡狂摸

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛來接人

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

即／台南男溺水亡　疑上廁所跌落5m溪溝

怪叔叔扯女童包包　騎士神救援

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！車主無傷卻超心痛

更多熱門

相關新聞

旗津「黑煙竄天」　拆船體挖破油管狂燒

旗津「黑煙竄天」　拆船體挖破油管狂燒

高雄市旗津區一處船廠今（25）日下午4點41分發生火警，火勢蔓延，黑煙直衝天際，對岸的苓雅區海邊路碼頭就清楚可以看到，嚇壞眾人。消防獲報後，出動10車23人前往搶救。

16蹲女警版來了！女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q

16蹲女警版來了！女波麗士「盾牌+警棍」超軟Q

全台不超過5個女船長！正妹樂當「海賊王」

全台不超過5個女船長！正妹樂當「海賊王」

獨／李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞

獨／李多慧直播「正妹翻譯」起底！230萬人瀏覽她辣舞

休旅車等紅燈貨車猛撞　機車3人原地飛起

休旅車等紅燈貨車猛撞　機車3人原地飛起

關鍵字：

竹崎分局影音

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

快訊／7-11開出4張千萬發票！

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

王心凌「我是中華民族一份子」

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

「最美士官長」劉香慈揭3寶性別！

丫頭出國脫了！

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

金馬影帝莫子儀發聲「守護國家」

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面