阿里山公路男墜500米山谷　警消垂降搜索12天尋獲已死亡

記者翁伊森／嘉義報導

竹崎分局樂野所所長劉光浩14日12時許接獲友人電話，表示在阿里山公路68.8公里處有一名男子，站在護欄護欄外，不像是拍攝風景之遊客，十分怪異。劉光浩立即通知線上巡邏警力前往查看，巡邏警力現場來回查看未發現有男子在路邊，但是發現路旁芒草有被壓過的痕跡，警方趕緊調閱阿里山公路路況監視器，發現有一名男子從路旁墜谷而下，警方立即通知嘉義縣消防局及救難人員義消、山警等單位到場搜救，嘉義縣消防局及救難人員、義消搜救多日，並使用空拍機擴大搜尋，均未發現該男子蹤影，警消持續搜尋12日後，終於發現男子身影，但已死亡。

▲▼ 民眾於阿里山公路墜崖，竹崎分局動員山地義警及消防、義消、民間救難協會人員，歷經12日搜救尋獲惜已成冰泠遺體」 。（圖／竹崎分局提供）

後續有多個民間搜救協會也持續進行搜救但均未尋獲。警方持續調閱路口監視器發現該男子，獨自一人騎乘機車至阿里山，將該機車停於阿里山公路旁停車場並以徒步方式行走約2公里多的路程，至案發處墜谷而下。 山地義警大隊長汪之龍(阿里山鄉代表會副主席)及前山地義警大隊長浦進明亦擔心該男子安危，至現場勘查後，認為該男子墜谷後，應該無法行走移動，仍在現場，遂發動阿里山鄉(鄒族原住民)山地義警進行搜救，警、消、山警、義消等單位人員，以徒步方式下切懸崖300公尺處搜尋，但仍未發現，搜救行動後經汪大隊長等山地義警檢討搜救區域及可能掉落位置後，認為該男子應該在山崖更深處。

山地義警汪大隊長及前山地義警大隊長浦進明24日再次召集阿里山鄉更多名山地義警、義消繼續下切懸崖約5、600公尺後，終於在懸崖下方麻竹園內發現該男子遺體，並於本(25)日將大體以背負之方式，背至繩索下放之端末，再以繩索拉上，最後到達吊車可以吊掛之位置，利用吊車吊至地面，在場家屬見大體上來後均痛哭失聲，搜救人員歷經12天的搜救任務也順利結束。 警方呼籲，若有發現家人或親友心情不佳或有異狀，應多加關懷或尋求協助，若是外出未歸失聯請速至派出所報案協尋，減少憾事發生。

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