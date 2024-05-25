快訊／高雄旗津「黑煙竄天」！對岸看得到　疑拆船體挖破油管狂燒

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗津區一處船廠今（25）日下午4點41分發生火警，火勢蔓延，黑煙直衝天際，對岸的苓雅區海邊路碼頭就清楚可以看到，嚇壞眾人。消防獲報後，出動10車23人前往搶救。

▲旗津區一艘廢棄船拆卸時，引發火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據初步了解，該船廠在進行拆船作業時，疑似挖到油管，導致火災爆發。幸好在事發當下，船廠內並無人員受困或受傷。目前火勢已經控制，發生的詳細原因，將由火警調查人員進一步釐清。

▲旗津區一艘廢棄船拆卸時，引發火警 。（圖／記者吳奕靖翻攝）