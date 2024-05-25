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視察台電桃園供電作業　卓榮泰承諾穩定供電是政府的承諾

▲行政院長卓榮泰今天上午視察台電桃園供電作業時表示，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾。（圖／行政院新聞傳播處提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察台電桃園供電作業時表示，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾。（圖／行政院新聞傳播處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為關心供電問題，新任行政院長卓榮泰今（25）日前往桃園市視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」時表示，感謝全體台電同仁為穩定供電所付出辛勞，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾；卓榮泰也承諾，台灣在世界產業供應鏈上扮演至關重要的角色，肩負世界經濟穩定發展的責任，提供安全穩定的電力，亦是我國對全世界的承諾，請全體台電同仁務必展現決心，讓政府得以落實這項承諾。

卓榮泰今天上午在新任經濟部長郭智輝、行政院秘書長龔明鑫、台電公司董事長曾文生等人陪同下視察台電桃園區供電作業現場，由台電公司桃園區營業處長黃志榮解說。

▲行政院長卓榮泰今天上午視察台電桃園供電作業，向台電人員比讚致意。（圖／行政院新聞傳播處提供）

▲行政院長卓榮泰今天上午視察台電桃園供電作業，向台電人員比讚致意。（圖／行政院新聞傳播處提供）

卓榮泰致詞時指出，感謝全體台電同仁為穩定供電所付出辛勞，台電總經理王耀庭日前曾說：「保護台電員工，我無所懼」，這句話讓他感觸良多，在大家聽取簡報當下，正有台電員工在電線桿上方辛勤作業，他們不畏風吹、日晒、雨淋，努力舖設和修復電力線路，讓家家戶戶都能穩定供電，令人感佩，上任後第一個周末，特別安排前來視察，慰勉所有台電同仁的辛勞。

卓榮泰也提及，絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，台電有責任降低人為疏忽的機率，並採「事前防範、事後補救」方式，減輕外力因素所造成的傷害，同時在停電事故發生後，也要積極展現誠意向民眾溝通，迅速且清楚地說明停電原因、復電時間等資訊，並針對電力系統區域環境進行全盤檢查，確保電網韌性與安全。政府一定會做所有台電同仁的後盾，希望大家持續為全台供電穩定努力。

卓榮泰認為，安全穩定的供電，是政府對人民的承諾，尤其台灣在世界產業供應鏈上扮演至關重要的角色，肩負世界經濟穩定發展的責任，因此提供安全穩定的電力，亦是我國對全世界的承諾。電力供應是相當專業與複雜，當有任何一個環節發生閃失時，即會影響國人用電，一般民眾不易區辨跳電、停電、限電、斷電、缺電的差異，絕大多數跳電案例皆來自於外力因素或人為疏忽，因此台電的責任就是降低人為疏忽的機率，並採「事前防範、事後補救」方式減輕外力因素所造成的傷害，以穩定供電及提高供電品質。

▲陪同行政院長卓榮泰視察台電桃園供電作業，新任經濟部長郭智輝致詞。（圖／行政院新聞傳播處提供）

▲陪同行政院長卓榮泰視察台電桃園供電作業，新任經濟部長郭智輝致詞。（圖／行政院新聞傳播處提供）

卓榮泰最後強調，穩定供電是國安層次問題，政府對人民及世界供電無虞的承諾，就寄託在每一條電線、每一根電線桿、每一間變電所及每一位台電同仁的手上，他代表賴清德總統感謝所有台電同仁長期以來對於穩定供電的付出，政府一定會做所有台電同仁的後盾，希望大家持續努力，讓台灣能夠繼續發展國家經濟、改善人民生活品質、提高國家安全與地位，進而向全世界招手，吸引全世界來台投資。

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