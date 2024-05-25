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傅崐萁曝有信心通過國會改革五法　「絕不杯葛卓榮泰施政報告」

記者黃翊婷／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，直到深夜11點28分由立法院長韓國瑜宣布休息，預計下周二（28日）繼續審議。國民黨團總召傅崐萁會後表示，國民黨團有信心在下一次院通過「國會改革五法」，此外，下周五（31日）國民黨團也絕對不會杯葛，會讓行政院長卓榮泰順利上台進行施政報告，認真監督執政黨。

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，國民黨團總召傅崐萁(中)。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁（中）表明，下周五絕對不會杯葛卓榮泰施政報告。（資料照／記者李毓康攝）

立法院24日續審國會改革相關條文，晚上進入法案深水區，針對國會聽證權進行討論。而在立法院外，周遭道路聚集大量抗議人潮，群眾高喊「退回重審」，經主辦單位估算，現場聚集人數達到10萬人。經濟民主連合智庫表示，5月28日會再次集結，繼續守護民主台灣。

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

▼▲24日晚間立法院外的抗議現場畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

針對法案爭議，國民黨團總召傅崐萁會後透過臉書發文表示，目前改革五法的進度已經進入最後階段，國民黨團有信心在下一次院會（28日）可以順利通過，也希望民進黨不要再惡意杯葛，「讓一切回歸正常的議事攻防，實現全民所期待的國會改革，讓貪汙腐敗、行政黑箱無所遁形。」

傅崐萁感嘆，17日的院會中，民進黨以惡意方式阻撓韓國瑜進入議場，導致韓國瑜腰部受傷，「韓院長不願對外披露，就是不想加大社會撕裂，加深意識形態對立」，給予不同意識形態的政黨高度包容，值得大家學習和尊敬。

傅崐萁還提到，國民黨不是執政黨，但會擔起對人民忠誠的在野黨責任，下周五（31日）的行政院長施政報告與總質詢，國民黨團絕對不會杯葛，會讓行政院長卓榮泰順利上台進行施政報告，認真監督執政黨。

至於外界關注5月28日院會是否能完成三讀程序，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團沒有預設立場，不會故意拖延，只是堅持底線不快轉必要的程序，絕對不可能放水。

【國會改革即將迎來最後一哩路】 今天，台灣終於迎來了第三次審理「#國會改革五法」的院會，這要感謝韓國瑜院長的堅定和毅力，帶領國會持續向前邁進，讓陽光照進國會，持續推動「國會改革五法」。目前，改革五法中的進度已經到了最後的階段，國民黨團有信...

傅崐萁發佈於 2024年5月24日 星期五
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